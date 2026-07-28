國銀串聯跨境業務 多元進擊

全球供應鏈重組不僅帶動國銀的海外分行獲利提升，也讓業務型態和收入來源出現轉變。國銀指出，相較於過去以台商授信為主，近年服務對象擴大至跨國企業與在地企業，收入來源也從過往仰賴利息收入，進一步擴展至跨境資金調度與融資等跨境業務串聯，以及外匯避險、現金管理等多元金融服務。

2026-07-28 00:52