國銀串聯跨境業務 多元進擊
全球供應鏈重組不僅帶動國銀的海外分行獲利提升，也讓業務型態和收入來源出現轉變。國銀指出，相較於過去以台商授信為主，近年服務對象擴大至跨國企業與在地企業，收入來源也從過往仰賴利息收入，進一步擴展至跨境資金調度與融資等跨境業務串聯，以及外匯避險、現金管理等多元金融服務。
國泰世華銀行表示，近年海外客群結構持續多元化，目前仍以企業金融為主要業務基礎，但服務對象已涵蓋台商、跨境營運需求的企業集團及具實質營運基礎的在地企業。隨著企業布局從單一市場轉向區域化發展，過去以授信為主的金融需求，擴展至跨境資金調度、貿易融資、外匯避險及現金管理需求增加，帶動交易銀行（Transaction Banking）相關業務及手續費收入穩定成長。
台北富邦銀行表示，近年區域經濟成長帶動企業融資需求增加，同時在掌握台商客群海外布局及供應鏈移轉所衍生的金融商機之下，逐步拓展海外多元化的跨境金融服務與收益來源；中信銀行指出，受地緣政治及產業鏈重組影響，高科技及電子製造供應鏈持續向東南亞及印度布局，海外據點各自深耕目標族群，像是新加坡持續拓展大型企業客戶等。
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