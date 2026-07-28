房市低迷土建融動能下滑 行庫下半年將擇優承作

央行打房不鬆手，建商推案保守，土建融市場亦隨房市低迷，承作前三大行庫今年上半年土建融餘額亦持續減降，土銀、合庫均較去年衰退2至10%，一銀也較去年底下滑。展望下半年，行庫強調審慎擇優承作，預期貸款動能將審慎看待。

其中，龍頭不動產專業銀行土銀至6月土建融餘較2025年同期減少10.52%、較2024年同期減少16.59%、較2023年同期更大減22.05%，呈逐年下滑趨勢。土銀說明，變動原因主係中央銀行仍持續實施「健全房地產市場方案」選擇性信用管制措施，暨土銀為因應央行籲請銀行自主管理不動產貸款總量管制，訂有強化建築業授信風險控管配套措施，並對於承諾動工而未動工案件施以收成數、加利率之貸放條件促其動工所致。

合庫銀行6月底土建融（含都更危老）餘額約1,555億元，較去年底減少約1%，另較去年同期減少約2.14%。合庫強調持續配合政府政策，協助國內老舊社區更新及加速危險老舊建築物重建，除審慎評估承作立地條件良好、產品市場性佳及優質建商工案外，亦會考量政府相關部會為穩定房價祭出相關政策採滾動式調整，預期未來貸款動能將審慎看待。

第一銀行上半年土建融餘額較2025年同期成長1.3%、較2025年底約減少2%，減少主因是建案完工持續清償借款致餘額減少，主要成長來源來自都更危老及興建社會住宅放款餘額增加，一銀強調持續響應政府都更危老重建政策，有改善居住環境、提升建築安全成效，並符合ESG永續發展核心價值。

展望下半年，一銀表示，央行第七波選擇性信用管制仍未鬆綁，土建融業務承作個案優先以利率佳、地點好，擇優承作，針對餘屋量較大行政區域審慎評估。土銀指出，央行為抑制房市投機與囤房行為，已數度調整選擇性信用管制，本行持續密切注意不動產市場發展趨勢，審慎承作。