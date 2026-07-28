展望房市 信用管制是否鬆綁 牽動後市

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

展望下半年房市，不動產專業銀行土銀預期今年下半年及2027年延續盤整修正格局。土銀觀察購屋信心保守，致房市回溫需更長時間修復。另營建成本持續上漲，且目前受到股市磁吸大量資金，導致資金流動性不足等，皆是影響房市重要因素，央行後續信用管制是否進一步放寬，須密切注意。

土銀指出，今年1至5月累計全國建物買賣移轉棟數為101,303棟，與2025年同期相較年減5.07%，惟減幅與上年同期雙位數相比，量能衰退情況已有收斂；在央行第2季理監事會議決議維持利率、信用管制不變之下，房市不確定性已逐漸退去，但是短期內政策難以鬆綁，且消費者購屋信心保守，致房市回溫需要更長時間的修復。

另外，土銀強調，營建成本仍持續上漲，且目前受到股市磁吸大量資金，且房貸管制未再進一步鬆綁，導致資金流動性不足等，皆是影響房市的重要因素，央行後續信用管制是否會進一步放寬，須密切注意。預期房市2026年下半年及2027年延續盤整修正格局。

合庫預估下半年房市將呈「量縮價盤整」態勢。目前房貸業務主要以首購為主，並拓展購屋貸款以外周轉金及其他消費性貸款業務，展望今年房貸業務雖有影響，惟仍呈低度成長。

一銀也認為因第2季央行理監事會議對「選擇性信用管制」無任何調整，未再新增管控措施，惟亦非代表解除管制，因而下半年國內房市受買氣及利率不確定等因素影響，或仍續處盤整格局，目前房貸政策仍以自用住宅首購民眾為主要承作對象。

央行 土銀 房市

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