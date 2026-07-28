大戶跳票人數上升 6月退票金額增加13億元

中央銀行昨（27）日公告6月存款不足退票情形，存款不足退票張數比率降至0.07%，但受大戶退票戶數增加與金額上升至7.3億元影響，退票金額比率微幅上升至0.3%，存款不足毛退票金額從5月的22.25億元增至35.48億元，月增幅達59.46%。

根據央行統計，6月份票據交換張數為480萬4,182張，較5月大幅增加52.76％、較去年同期減少9.49%；票據交換金額達1兆1,649.2億元，亦較5月成長26.22％、年減1.17%。

央行官員說明，票據交換通常於月底達到高峰（月底峰日），但5月份無月底峰日，基期相對較低；而6月份營業日數共21日，較5月增加一日，且包含二個營業日月底峰日，因而帶動交換張數與金額明顯彈升。

在存款不足退票部分，6月存款不足毛退票張數為3,557張，占票據交換張數比率為0.07％，較5月略減0.01個百分點；毛退票金額則為35億元，占票據交換金額比率上升至0.3％，較5月增加0.06個百分點。

央行官員補充每戶退票金額達1億元以上之大戶數據說明，6月份大戶退票總戶數為三戶，較5月的二戶增加一戶，其中個人戶有二戶、公司戶一戶，較去年6月的個人戶和公司戶各一戶及5.1億元增加。

若以單月變動來看，大戶退票總金額達7.3億元，較5月的2.8億元大幅增加4.5億元，其中，公司戶大戶退票金額由5月的1億元顯著增加至6月的4.8億元，個人戶大戶金額亦由1.8億元微增至2.5億元，顯示6月退票金額比率走揚，主因是公司戶個案發生大額退票所致，後續仍須持續觀察企業資金調度及票據信用狀況是否出現變化。

受此影響，6月份公司戶退票金額占全體退票金額之比重，較5月增加5.73個百分點，張數比重則減少0.68個百分點，個人戶則呈反向同幅度變動。

總計今年上半年來看，票據交換總張數為2,426萬9,317張，總金額為6兆1,348億元，分別較去年同期同期減少7.90%與2.09%；累計今年上半年存款不足毛退票張數為1萬7,981張，年減13.57%；毛退票金額為180.95億元，年增2.54%。上半年的平均張數比率與金額比率分別為0.07%與0.29%，與去年同期0.08%和0.28%相比差距不大，顯示整體企業與個人信用資金調度狀況仍維持平穩。