兆豐銀打造健康海洋生態

為響應農業部推動「禁捕、禁售、禁撕抱卵母蟹」政策，兆豐銀行文教基金會攜手兆豐銀行及海漁基金會，於25日在新北市萬里野柳舉辦「守護螃蟹日－海洋永續教育園遊會」，兆豐銀行文教基金會董事長董瑞斌及兆豐銀行董事會成員共同參與抱卵母蟹放流、淨灘及園遊會活動，以實際行動共同打造潔淨、健康的海洋生態。

兆豐銀行文教基金會以實際行動支持政府每年8月1日起實施的抱卵母蟹禁捕期，連續兩年攜手海漁基金會辦理守護螃蟹日園遊會活動，現場不僅規劃海洋教育及金融知識宣導、互動體驗及舞台表演，吸引許多親子家庭參與。兆豐銀行文教基金會也結合在地夥伴推動抱卵母蟹放流計畫，預計放流12,000隻抱卵母蟹，可為海洋孕育約480億顆蟹卵，同時也召集兆豐銀行30位志工投入野柳漁港淨灘行動，清除約141.3公斤海洋廢棄物，透過一系列的海洋保育行動，喚起更多民眾關注海洋廢棄物及海岸環境保護議題。

董瑞斌表示，海洋是台灣重要的共同資產，海洋保育不只是環境議題，而是與在地生活、飲食文化及下一代資源延續息息相關，唯有透過政府、企業與民間攜手合作，才能持續深化生態保育。希望透過抱卵母蟹放流、海洋教育、金融防詐宣導及志工服務等多元行動，提升全民對海洋保育的重視，為下一代留下更健康、更豐富的海洋環境。

為讓海洋保育與金融防詐觀念向下扎根，兆豐銀行文教基金會及兆豐銀行於暑假前與海漁基金會走訪萬里國小、野柳國小、崁腳國小及三和國小等學校，辦理校園講座，推廣永續漁業、金融知識與防詐宣導，引導學童建立正確理財觀念及維護海洋生態的重要性。

未來兆豐銀行文教基金會將持續結合公益、教育與環境行動，攜手政府、公益團體及在地社區推動海洋保育與環境教育，讓永續理念從校園扎根、向社區延伸，結合公益與教育推動多元ESG實踐行動。