不是盲押OpenAI！5國銀參貸軟銀集團 背後是這三盤算

軟銀集團重押OpenAI，台灣銀行業也分食AI融資紅利。據初步調查，兆豐銀、彰銀、玉山銀、合庫銀及華南銀參與400億美元過渡性融資，五家合計參貸7.5億美元。

五家國銀均透過國際金融業務分行（OBU）參貸，其中華南銀另由新加坡分行共同參與。各銀行參貸額度均為1.5億美元。

銀行圈指出，AI題材雖提高市場關注度，但國銀並非盲目押注OpenAI或AI產業。真正支撐參貸決策的，是軟銀信用、短天期及高收益三項條件。

第一，授信基礎仍是軟銀集團信用。這筆資金雖用於投資OpenAI，但由軟銀集團提供保證，銀行評估的主要對象仍是軟銀本身的財務實力與還款能力。

軟銀目前在東京證交所市值約3,000億美元，具一定資本規模與市場地位。銀行圈認為，軟銀提供保證，是國銀願意參貸的首要條件。

第二，貸款期限僅12個月，屬於過渡性融資。即使AI產業發展及OpenAI競爭情勢仍有變數，銀行的曝險期間相對有限，有助控制整體授信風險。

第三，這筆貸款利率為擔保隔夜融資利率（SOFR）加碼250個基點，以目前水準估算，整體利率約6.14%。在大型美元授信市場中，收益條件相對優渥，也提高銀行參貸意願。

換言之，國銀確實吃到AI投資熱潮帶來的融資紅利，但背後並非單押AI題材，而是以軟銀信用為底，再搭配一年短天期及6%以上收益，形成風險與報酬條件相對有利的交易。

據外電報導，這筆400億美元過渡性融資於3月簽署，近期再吸引21家金融機構加入，新增分配約70億美元額度。其餘330億美元仍由原承銷銀行及優先金融機構持有，後續仍可能繼續分配。