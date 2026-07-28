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2026國民健康調查／醫師：失智家庭財務負擔重 長照花費恐達數百萬元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

台灣邁入超高齡社會，對於老後最擔心罹患的疾病，調查發現以失智68%及癌症66%最高；在老後疾病可能帶來的家庭支出風險中，自費醫療與看護費更有高達八成受訪者感到憂心。高雄榮總高齡醫學中心主任周明岳表示，失智症整體病程約可長達八至15年，長期照護費用恐達數百萬元。

周明岳強調，失智症預防須多管齊下，應從控制三高、規律運動、均衡營養、腦力活化及維持社交互動等，降低罹病風險。

周明岳指出，國民健康署目前推動世界衛生組織倡議的ICOPE（長者整合照護）計畫，透過認知、行動能力、營養、視力、聽力及心理健康等功能評估，及早發現高風險長者，並安排社區篩檢、約12周的運動、營養及認知訓練課程，希望在失智發生前即介入，延緩功能退化。

周明岳說，失智從發病到病程後期，平均可能需要八至15年照護，若聘請照顧人力，每月照護費約5萬元，一年約60萬元，長期累積支出可達數百萬元；近年部分新型失智治療採自費方式，醫療費用也可能接近百萬元。

失智症

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