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2026國民健康調查／台壽：規劃保障「趁早不趁老」建立防護網 掌握三原則

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

失智海嘯來襲，民眾擔憂老後失智，但實際投保率卻很低，呈現「高擔憂、低準備」的保障落差。在規劃醫療保障，台壽建議「趁早不趁老」，同時應掌握「打基底、扛大局、顧長遠」三原則。

台灣人壽營運規劃處副總經理許家綾表示，失智險投保偏低，主要是過去市場上失智保險商品有限，因此民眾的認識程度較低，同時因為平均壽命延長，活得愈久也代表罹患失智症及面臨長照的風險隨之提高，使失智保險日益受到重視。

如何在不同的風險階段，規劃醫療險等商品保障？許家綾認為，年輕時「打基底」利用健康條件較佳，保費相對便宜的階段，優先建立醫療險及意外險等基礎保障。進入家庭與事業發展期後，則要開始「扛大局」，應補強重大傷病或癌症保險等。隨著退休階段來臨，保障重心則應轉向長照規劃。

至於防癌險、重大傷病、精準醫療等險種，應該如何搭配？許家綾認為，應該掌握「重傷保底、防癌補強、精準醫療再升級」的原則。

台壽 失智症 長照

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