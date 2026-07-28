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2026國民健康調查／療程好貴 精準醫療撐起保護傘

經濟日報／ 記者任珮云廖珮君／台北報導

精準醫療已經成為醫療新趨勢，不過調查發現，有近六成受訪者沒有聽過精準醫療，調查更發現，有七成以上還沒開始準備未來精準醫療可能產生的費用；另外在準備精準醫療費用的民眾，採用的方式，以存款比率最高，達63%，其次是保險56%。

經濟日報與台灣人壽合作進行「2026國民健康精準醫療」調查，發現僅有40.6%民眾聽過精準醫療，59.4%沒聽過，而有聽過精準醫療的受訪者中，高達三成本人或家人有精準醫療相關的經驗，包括標靶藥物、基因檢測及免疫治療，值得一提的是，受訪者中，女性開始為未來精準醫療費用進行準備的比率達33.9%，較男性高出10個百分點。

精準醫療保單正從傳統「罹癌一次給付」，延伸到基因檢測、標靶藥物及免疫細胞治療。不過調查顯示，僅有不到三成的民眾開始準備未來可能發生的精準醫療費用，超過七成尚未開始。

金管會保險局副局長蔡火炎說，精準醫療雖已發展多年，但不少民眾往往等到自己或家人罹病，才發現新式療法費用高昂，原有保單也未必涵蓋，因而產生保障落差。因此，民眾不能只確認自己「有沒有醫療險」，還要進一步查看保單是否涵蓋基因檢測、新式癌症用藥、免疫治療及其他自費療法，並隨人生階段及家庭責任變化，滾動檢視保障是否足夠。未來金管會將持續鼓勵保險業掌握重大疾病、癌症醫療技術及自費用藥發展，開發更多元的健康保險商品。

台灣人壽營運規劃處副總經理許家綾表示，隨著精準醫療快速發展，基因檢測及免疫治療等治療方式日益普及，但費用往往相當可觀。以癌症治療為例，部分標靶藥物療程費用可能高達數十萬元甚至上百萬元，一場大病就可能侵蝕多年退休資產。

根據調查顯示，有精準醫療經驗者中，超過五成認為每月需準備3萬元以上醫療費。然而，許家綾認為，精準醫療的財務準備不應僅看單月支出，更需從整體療程角度評估，才能更貼近實際需求。以癌症為例，部分標靶藥物、免疫療法或基因檢測屬於自費項目，單次費用可能從數萬元到數十萬元不等，若需持續使用數個月甚至一年以上，整體支出可能高達上百萬元。提前將精準醫療納入保險規劃，民眾面對疾病時將有更多治療選擇權與醫療自主性，在這場醫療馬拉松中保有持續前行的能力。

台灣人壽 保單 醫療險

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