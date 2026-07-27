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半年就破全年紀錄！新南向新增放款近3,000億元 狂飆三原因曝

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

國銀新南向放款半年，就一舉打破全年紀錄。據金管會統計，上半年對新南向18國新增放款2,944億元，已超越2022年全年2,657億元高峰；若下半年月均新增維持約350億元，全年有望挑戰5,000億元大關。

截至6月底，國銀對新南向18國放款餘額達2兆2,939億元，6月單月增加433億元，寫近三年同期新高。

上半年新增量也已達全年800億元政策目標的368%，不僅提前超標，更首度在半年內超越歷年全年最高紀錄。

新南向放款成長速度也持續加快。今年1月放款餘額年增11%，2月至5月依序升至12%、15%、20%及26.8%，6月進一步攀上30.2%，顯示台商南向投資及跨境融資需求仍在擴張。

不過，6月帳面放款大增，也有匯率推升因素。6月美元兌台幣升值約1.4%，美元放款換算為新台幣後，帳面餘額隨之增加，帶動單月放款增加433億元。

若排除匯率影響，6月以美元計價僅新增3.4億美元，為今年單月最低，總餘額增至720.5億美元。

銀行主管指出，企業通常會在6月底因應半年結帳償還部分借款，因此6月實質放款增幅較前幾月降溫，但上半年整體動能仍明顯強於過往。

展望下半年，若全年新增量要達5,000億元，仍須增加2,056億元，平均每月約343億元。相較上半年月均新增約491億元，即使下半年增量放緩約三成，仍有機會跨過5,000億元門檻。

金融圈分析，今年新南向放款成長主要由台商供應鏈移轉，及跨境金融需求支撐。

台商持續赴越南、泰國、印尼及印度設廠，帶動建廠、營運資金與上下游融資；不少企業也以新加坡作為區域投資及資金調度樞紐，再布局其他東南亞市場。

市場別方面，澳洲上半年新增885億元，占整體增量約30%；新加坡新增699億元、占24%，其中6月單月增加151億元居各市場之首。

銀行別則由北富銀、中信銀及玉山銀分居前三，上半年分別新增338億元、337億元及313億元。

銀行圈認為，供應鏈南移及跨境融資需求仍是放款成長的實質支撐，台幣貶值則可能放大新台幣計價增量；全年能否突破5,000億元，仍須觀察匯率走勢、大型聯貸撥款，以及企業還款與海外投資進度。

金管會 國銀 新南向

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