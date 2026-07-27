台股小幅下跌 這檔ETF黑馬躍升成交量第三

費城半導體指數上周五重挫，衝擊台股27日表現，加權指數盤中一度下殺逾600點，但隨後跌勢逐步收斂，甚至一度翻紅，終場僅小跌20.65點、跌幅0.05%，收在43,634.19點。

法人表示，美國科技股財報即將密集公布、聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策會議在即，加上美伊衝突升溫，使市場觀望氣氛濃厚。不過，台灣AI供應鏈財報表現依舊亮眼，整體基本面並未出現惡化跡象，近期修正主要反映短線市場情緒，建議投資人可把握回檔機會逢低布局。

儘管台股今日走勢震盪，但ETF成交量仍維持高檔水準，顯示不少投資人選擇趁勢加碼，成交量超過10萬張的原型ETF共有六檔，分別為主動統一升級50（00403A）、主動統一台股增長（00981A）、主動中信台灣收益（00406A）、凱基台灣TOP50（009816）、主動復華未來50（00991A）及元大台灣50（0050）。

台灣加權指數近一周下跌約1.4%，但今日成交量排名前十大的ETF皆展現相對抗跌表現，顯示市場資金並未明顯撤出，反而持續透過ETF逢低布局。投資專家表示，主動中信台灣收益自6月掛牌以來備受市場關注，本月更將迎來首次配息，推估年化配息率約16%。在主動式ETF產品中，如此高水準的配息表現相當少見，也使其成為近期市場焦點，成交量一舉躍居市場第三名。顯示在市場波動加劇、投資人追求穩定現金流的環境下，兼具收益與成長潛力的高配息主動式ETF，依然深受投資人青睞。

主動中信台灣收益經理人張書廷表示，從基本面觀察，AI伺服器、先進製程、CoWoS先進封裝及高速運算（HPC）等需求仍持續成長，企業獲利展望也未出現明顯下修跡象。在市場資金仍相對充沛、外資持續關注AI產業鏈的情況下，台股中長期多頭格局並未改變。

張書廷指出，隨著財報季展開及科技大廠陸續釋出最新展望，若企業獲利表現優於市場預期，將有助於提振投資人信心。建議投資人可把握市場震盪拉回之際，逢低布局具備成長題材與獲利能見度較高的AI供應鏈及績優權值股。

法人也表示，微軟（Microsoft）、Meta及亞馬遜（Amazon）等全球大型雲端服務業者即將公布最新財報，市場焦點除了獲利表現外，也高度關注AI投資進展、現金流狀況及未來資本支出規劃。此外，台灣電子產業的重要指標企業，包括聯發科（2454）、台達電（2308）、聯電（2303）、欣興（3037）及國巨*（2327）等，也將於本周陸續召開法說會並公布財報，針對AI需求與產業展望提出最新看法，其釋出的訊息將直接牽動市場對台股高本益比評價是否具備支撐力道。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。