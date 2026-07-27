00940最新配息出爐！連續第三個月配0.05元 除息日是這天

集保統計，國內6檔台股半導體ETF整體受益人數，最新來到43萬8128人，創歷史新高；最新零股人數也維持在約6.5萬人。投信法人表示，7月AI概念股陷震盪，半導體ETF掌握重量級成分股，股價雖同樣下跌，但基本面前景亮麗下，投資價值反而浮現，建議投資人第三季可掌握台股先蹲布局良機，以利捕捉第四季後跳行情。

2026-07-27 17:29