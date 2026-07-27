國泰世華CUBE卡友敲碗的「固定權益」來了 另首推滿額兌換權益套餐

隨著消費型態持續演變，信用卡市場已從追求高回饋，逐步轉向重視使用便利性與回饋價值。國泰世華銀行持續以客戶需求為核心，27日宣布全新升級CUBE信用卡權益，首次針對Level 3持卡人推出專屬消費滿額即可使用小樹點（信用卡）兌換的「權益套餐」機制，並同步新增「固定回饋」權益方案，讓持卡人可依自身消費習慣，選擇彈性切換或穩定回饋的用卡模式，透過更直覺的回饋設計與更多元的生活禮遇，持續深化小樹點生態圈布局，打造更貼近不同客群需求的用卡體驗。

為持續深化點數經營，國泰世華首次推出滿額兌換「權益套餐」機制，將小樹點（信用卡）的應用價值從消費折抵延伸至生活體驗。凡持有CUBE信用卡且為Level 3等級之正卡持卡人，於2026年度刷CUBE信用卡一般消費累積達新台幣60萬（含）元以上，自達檻次月10日起即可至「權益套餐專屬網頁」以2,000點小樹點（信用卡）兌換一套權益套餐，每戶最高可兌換2套，讓高貢獻持卡人可依自身需求，自由選擇最符合生活型態的專屬權益。

國泰世華表示，本次推出的三大權益套餐，分別聚焦居家、旅遊及美饌等熱門生活場景。「居家套餐」提供居家清潔及指定家電清洗禮物卡，總價值約新台幣4,000元；「旅遊套餐」包含免費機場貴賓室禮遇2次及免費機場接機或送機禮遇2次，滿足持卡人旅遊及商務出行需求；「美饌套餐」則提供指定餐廳兩人同行5折優惠1次，以及指定餐廳四人同行75折優惠2次，讓持卡人與親友共享質感餐飲體驗。透過更具彈性與個人化的權益設計，讓小樹點（信用卡）不只是點數回饋，更成為串聯美好生活的重要媒介。

CUBE信用卡自推出以來，持續秉持「一張卡橫跨多樣生活場景」的產品理念，依據不同生活情境提供多元權益，滿足消費者的支付需求。此次權益升級除保留原有權益方案（玩數位、趣旅行、樂饗購、集精選、全支付、台塑家、慶生月）的彈性切換機制外，也回應市場對簡單回饋機制的需求，推出全新「固定回饋」權益方案，希望同時滿足喜愛依生活情境切換權益的既有卡友，以及偏好簡單用卡、追求穩定回饋的新世代消費族群，提供更完整且多元的產品選擇。

「固定回饋」權益方案涵蓋日常生活、海外消費等情境，持卡人可於2026年8月3日至2026年12月31日變更至「固定回饋」方案，期間限變換一次，切換後即享一般消費（不含保費）1.2%、海外實體消費2.5%回饋，無須天天切換權益即享有兼具便利性與回饋效益的消費體驗。國泰世華期望透過更直覺、簡單的權益設計，吸引偏好穩定回饋的用卡族群，同時持續擴大小樹點生態圈的使用規模，提升客戶黏著度與整體消費動能。

展望未來，隨著信用卡市場需求日趨多元，消費者除重視回饋優惠外，也更加期待符合自身用卡習慣、兼具彈性與生活感的權益設計，以及更豐富的點數應用場景。國泰世華將持續以客戶需求為核心，透過更完整、多元的權益架構，滿足不同客群的消費需求，讓回饋更容易累積，也能轉化為貼近日常生活的實質價值。