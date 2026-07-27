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國銀新南向授信 澳洲上半年大增885億最熱門
國銀持續掌握新南向商機，金管會統計顯示，截至今年6月底，本國銀行對新南向國家授信餘額達新台幣2兆2939億元，累計上半年放款增額2944億元，相較全年目標值800億元，達標率為368%，持續超標。其中，上半年授信增額以澳洲放款增加885億最多。
配合新南向政策，金管會提供多元資金管道的整體金融支援，促進南向發展。金管會每年訂定成長目標，今年度國銀對新南向國家授信總餘額成長目標為800億元，年底總餘額目標達2兆795億元，今年目標已提前在2月達標。
金管會統計顯示，截至今年6月底，本國銀行對新南向國家授信餘額為2兆2939億元，單月增433億元，累計今年上半年放款增額為2944億元。如果跟今年全年目標值增800億元換算，達標率為368%，持續超標。
觀察哪些新南向國家放款最為熱門，金管會指出，截至6月底授信總餘額較去年底增加最多的國家，依序為澳大利亞增885億元、新加坡增699億元、越南增571億元、印度增365億元。詢問銀行意見，主要受惠相關地區經濟相對活絡，帶動企業授信需求增加。
根據金管會資料，截至今年6月底，授信總餘額較去年底增加最多的前5家銀行，分別為台北富邦商業銀行增加338億元、中信銀行增337億元、玉山銀行增313億元、兆豐銀行增275億元與國泰世華銀行增248億元。
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