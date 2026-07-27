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出口商拋匯助攻 新台幣午後急拉收32.305元

中央社／ 台北27日電

美伊衝突出現緩和跡象，市場避險情緒降溫，美元指數回落，而出口商拋匯潮湧現，也有利新台幣匯率反攻，匯價今天午後急拉翻揚，收盤收在32.305元，升值5.3分，台北及元太外匯市場總成交金額20.72億美元。

美國與伊朗暫停攻擊行動，國際油價急跌，美元指數也回落，亞幣順勢反彈。

新台幣兌美元今天以32.37元開盤後，持續消化外資上週於台股巨量賣超後帶來的匯出壓力，匯價貶至盤中低點32.408元，不過午後急拉翻升，最高觸及32.24元，全日高低震盪逾1.6角。

外匯交易員表示，外資午後匯出量能收斂，且出口商於32.4元附近積極進場拋匯，匯價因而翻揚，而後維持偏升盤整。

台股今天則呈現量縮震盪格局，盤中一度挫跌超過680點後緩步反彈，終場下挫20.65點，收43634.19點。三大法人賣超台股新台幣0.96億元，其中外資回頭買超逾80億元。

外匯交易員表示，美伊緊繃局勢出現轉機，有助緩和市場情緒，提振風險偏好，進而支撐股匯表現；不過近期股匯市續處盤整格局，投資人仍偏向觀望，短線除了關注美國聯準會利率決議以及釋放訊號，AI巨頭財報將陸續出爐，數據是否能夠緩解投資人對於AI龐大投資的疑慮，攸關國際股市後續表現，也將進一步牽動台灣股匯走勢。

台幣匯率 美元指數 伊朗

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