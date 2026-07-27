黃金重要時刻！臺銀：金市迎三方拉鋸 這情況恐面臨3,950美元保衛戰

金價持續在4,000美元附近整理，展望本周，臺銀預估，國際金市將迎來「中東局勢、油價通膨與聯準會FOMC利率會議」三方拉鋸。若油價仍維持100美元之上或Fed鷹派超乎預期，金價恐面臨3,950美元前波低點保衛戰；反之，金價在4,000美元整數關卡展現韌性下，預估短線將於3,950–4,150美元區間反覆築底後再尋上攻契機。

台灣時間周四凌晨將揭曉聯準會FOMC利率決議及會後記者會，臺銀貴金屬部分析本周金市指出，市場預估聯準會FOMC將按兵不動維持利率不變，但在油價短線試圖挑戰100美元及美國勞動市場強勁背景下，會後聲明與官員措辭恐展現鷹派立場，為美元與美債殖利率提供高檔支撐，形成壓制金價反彈的主要壓力；然美國總統川普雖在停火協議下，措辭強硬對伊朗展開連續13日的攻擊，引發能源飆漲，但市場正逐步反應「TACO交易（Trump Always Chickens Out）」，預估美方為避免通膨失控衝擊選情，於FOMC前夕極可能暫緩軍事行動以壓制油價，這將為金市提供關鍵的下檔逢低承接動能。

技術型態來看，臺銀觀察，金價短線維持6月底以來的箱型盤整，若油價仍維持100美元之上或Fed鷹派超乎預期，金價恐面臨3,950美元前波低點保衛戰；反之，金價在4,000美元整數關卡展現韌性下，預估短線將於3,950–4,150美元區間反覆築底後再尋上攻契機。

至於金價支撐因素則有，基本面中國年度實際購金量遠超市場預期；美國最新CPI、PPI等通膨數據尚未失控；技術面金價月技術線型仍維持長期多頭格局。利空因素包括俄羅斯央行近月持續減持黃金；美伊局勢惡化激化油價高漲；技術面上方中長期均線反壓仍沉重。