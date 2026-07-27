台銀：國際金市迎三方拉鋸 恐面臨3950美元保衛戰

國際金價近期明顯回檔，台銀指出，本週國際金市將迎來中東局勢、油價通膨、聯邦公開市場委員會（FOMC）利率會議三方拉鋸，若油價仍維持每桶100美元之上或美國聯邦準備理事會（Fed）鷹派超乎預期，金價恐面臨每盎司3950美元保衛戰，反之則將於3950至4150美元區間再尋上攻契機。

台銀貴金屬部今天指出，市場預估聯準會FOMC將按兵不動維持利率不變，但在油價短線試圖挑戰每桶100美元及美國勞動市場強勁背景下，會後聲明與官員措辭恐展現鷹派立場，為美元與美債殖利率提供高檔支撐，形成壓制金價反彈的主要壓力。

台銀貴金屬部分析，美國總統川普雖在停火協議下，措辭強硬對伊朗展開連續13日的攻擊，引發能源飆漲，但市場正逐步反應「TACO交易」（TrumpAlways Chickens Out，意指投資者認為川普總是臨陣退縮，預期他的激進言論最終不會被落實），預估美方為避免通膨失控衝擊選情，於FOMC前夕極可能暫緩軍事行動以壓制油價，將為金市提供關鍵的下檔逢低承接動能。

從技術型態來看，台銀貴金屬部表示，金價短線維持6月底以來的箱型盤整，若油價仍維持每桶100美元之上，或者Fed鷹派超乎預期，金價恐面臨3950美元前波低點保衛戰；反之，金價在每盎司4000美元關卡展現韌性下，預估短線將於3950至4150美元區間反覆築底後，再尋上攻契機。

台銀貴金屬部也引述世界黃金協會（WGC）執行長David Tait說法指出，全球債務攀升才是推動黃金長期上漲的核心，儘管金價年內自每盎司5500美元高點回落，但這屬於快速上漲後的正常修正。

世界黃金協會認為，目前西方投資人受利率預期影響傾向獲利了結，但以中國為首的東方市場及各國央行持續增持黃金，反映儲備多元化與降低美元資產依賴的長期趨勢；戰爭、關稅等短期事件終將過去，真正影響黃金價值的是全球債務與貨幣體系變化，去美元化持續推進，黃金作為儲備資產的重要性仍將進一步提升。