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獨家／公股金融異動一波波 這家券商總座人事拍板
公股金融業高層異動一波波，懸缺一段時日的第一金證券總經理人事案拍板，第一金控（2892）董事會27日下午通過張清發擔任第一金證券董事及總經理案，第一金證券也隨後召開臨時董事會，已通過此案；此人事案將於8月3日生效，尚待主管機關核准後接任總經理。
張清發曾任元富證券總經理、通路事業本部副總經理及券商公會經紀委員會副召集人等職， 在元富證券與台新證券合併後，原定接掌合併後的台新證券通路總執行長。張清發為台灣大學農經系學士、紐約州立大學科管碩士，過去在元富證券服務多年，從基層一路打拚，在承銷、經紀、財富管理等券商主要業務具有深厚實務經驗。
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