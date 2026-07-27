獨家／公股金融異動一波波 這家券商總座人事拍板

為了避免民眾為投資股票而使槓桿「跨業堆疊」風險不斷升高，金管會將出手解決民眾槓桿「跨業堆疊」但各金融業別資料卻無法互通的問題，據知情人士指出，現階段最快採行的措施，將是未來民眾若要向券商透過不限用途款項借貸等方式融資買股，必須要出具個人在聯徵中心上所顯示的借貸紀錄，券商才能核准，至於是否進一步衍生到民眾在券商進行融資券業務，都必須出具聯徵中心資料才能被放行，尚待金管會內部進一步討論而定。

2026-07-27 13:53