防四貸同堂風險 金管會先從這二處補漏洞

為了避免民眾為投資股票而使槓桿「跨業堆疊」風險不斷升高，金管會將出手解決民眾槓桿「跨業堆疊」但各金融業別資料卻無法互通的問題，知情人士指出，現階段最快採行的措施，將是未來民眾若要向券商透過不限用途款項借貸等方式融資買股，必須要出具個人在聯徵中心上所顯示的借貸紀錄，券商才能核准，至於是否進一步衍生到民眾在券商進行融資券業務，都必須出具聯徵中心資料才能被放行，尚待金管會內部進一步討論而定。

另一個則是銀行未來承作信貸，銀行局已更嚴格要求落實DBR （個人月所得負債比）22倍的要求，因此，銀行未來在申貸條件上，將更重視民眾的固定收入，尤其是月薪水準。

金融業者指出，貸款風險管理最常被提出的，就是個人的無擔保借款，包括刷卡、信貸等，不能超過其平均月所得收入的22倍，也就是「DBR 22倍管理」，另外還有房貸所衍生的「房貸理財周轉金」，也就是當房貸還到一定額度時，銀行再開以房屋為擔保品的周轉金額度給借款人。

銀行業者可在聯徵中心上看到借款人在其他銀行的借款資料，卻看不到這位借款人在證券公司承作「不限用途款項借貸」、「融資券」，或是在保險公司進行「保單質借」的狀況，也因此，倘若這位借款人除了和銀行借款，也在證券、保險「三管齊下」，該銀行透過聯徵中心掌握到的借款人在整個銀行體系的槓桿程度，只不過是「冰山一角」而已，實際上這位借款人投資台股運用槓桿的程度比起銀行看到的高出好幾倍。

金管會近期已注意到上述現象，不論是請金融業者「喝咖啡」，或進行金檢等動作，都是為了避免投資人透過各種信用擴張方式，過度放大槓桿投資股市。

目前券商對股民所開放的「不限用途款項借貸」業務，主要是以股票作為擔保品，倘若民眾手中有股票的現股，才能獲得貸款，再去投資更多的股票，但由於先前民眾為了投資台股，槓桿已開太大，而現在券商並非聯徵中心的會員，看不到聯徵中心的資料，直接由聯徵提供也有個資法的疑慮，因此金管會內部在進行跨局討論之後，決定再追加新的風管條件，由民眾自己出面去向聯徵中心取得個人在銀行體系借貸的資料，提供給券商作參考，才能放行。

據了解，金管會已在本月陸續找來8家左右的銀行，了解所有和「周轉金」相關的業務承作情形，絕大多數都為民營銀行，不少外界耳熟能詳的民營銀行都在名單之上，除了大型銀行之外，中型銀行但成長率特別高的，也有被找來，而在業務成長率方面，金管會不只是看信貸，舉凡以房貸為基礎的理財型房貸、或是車貸等都入列金管會的刪選指標，不論是絕對金額或是成長率，倘若比起同業平均水準更高，都會被找來「咖喝啡」了解與股票有關的相關周轉金借款的情形，當場不只銀行局，亦出動檢查局了解銀行的業務承作概況。

根據相關銀行回報給金管會的資料，民眾透過各類周轉金借款的資金用途，大約6至7成仍與購買銀行的財管金融商品有關，而包括股票在內的其他投資用途則大約3至4成；由於逾放比並未增加，顯示民眾的履約還算正常，但為了避免民眾高點投資的槓桿開太大使風險大增，據知情人士指出，銀行局將從嚴要求銀行對於民眾的DBR （個人月所得負債比）22倍從嚴要求，未來銀行在信貸上對於借款人所得來源認定也將更為嚴格，將更要求借款人的固定薪資水準。