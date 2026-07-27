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新興市場氣勢旺 平衡型基金一次收集股債匯三重機會

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

儘管今年來市場歷經地緣政治、通貨膨脹與聯準會（Fed）降息不確定性等干擾，但法人指出，AI帶動的企業獲利成長仍是支撐市場的核心力量，新興市場更有望成為下半年最具潛力的投資主軸。投資人可以透過新興市場平衡型基金，一次收集股、債、匯三重投資機會。

富蘭克林投顧指出，全球多年來由美國超大型股主導之後，一場強勁的輪動正在展開。2026年以來，台灣、南韓等新興市場表現普遍優於美股與全球股市，背後原因並非單純資金行情，而是企業獲利支撐形成的「有基之彈」。

富蘭克林投顧指出，新興市場重新受到投資人青睞，特別是AI崛起、新興亞洲產業轉型有成，引領成長步伐，前景十分明確。即使新興股市2025-2026年以來表現已優於成熟股市，但相較成熟股市評價水準仍大幅折價，仍具吸引力。

此外，升息疑慮罩頂，新興債市具高殖利率優勢，更有條件能抵禦衝擊，投資價值受到重視。富蘭克林投顧強調，新興市場歷經多年且多次危機淬鍊，體質轉強，現階段外匯存底持續累積、當地債市規模擴大、降低對外債的依賴。

以富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金來說，目前股市策略聚焦台積電（2330）、SK海力士、三星電子等位居產業龍頭地位的AI科技股，以及消費升級、產業整合、可持續的未來等新興市場四大主題；至於債市布局策略，則鎖定具較高殖利率、轉機題材與匯兌收益機會的新興國家當地公債。

中租基金平台指出，2026年新興市場持續引領風騷，投資人如果想參與其中又不想追高，可以將新興市場平衡基金當成母基金，以新興市場股票基金為子基金，有助於兼顧多面向的投資需求。

新興市場 聯準會 降息

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