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景順：亞洲投資等級債仍具投資價值 下半年報酬將更仰賴收益

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

景順固定收益資深投資組合經理劉傑翔表示，對2026年下半年亞洲投資等級債維持謹慎樂觀看法。雖然利差已接近歷史低檔，但收益率具吸引力、市場供需結構穩健、再融資環境可控，仍支撐投資價值，未來報酬將更仰賴收益貢獻，而非利差進一步收斂。

劉傑翔指出，亞洲投資等級債下半年的主要風險包括美國公債波動加劇、能源衝擊持續時間延長、投入成本上升對經濟成長和企業基本面的影響延後顯現，以及AI相關投資支出出現較大幅度調整。

不過，劉傑翔認為，這些情境並非目前的基本預期，而是重大的極端風險，因此建議投資人應優先考慮資產的韌性、收益效率與分散效果，而非在利差收斂的尾聲之際追逐額外報酬。

在區域配置方面，劉傑翔指出，印尼與泰國因為財政及能源相關風險較高，宜維持審慎；相較之下，中國投資等級債仍具技術面支撐，而香港、日本、澳洲、部分印尼與印度市場則兼具收益、信用品質及分散效果，因此偏好均衡布局。

存續期間方面，劉傑翔偏好短天期信用債，因為安全邊際較高，在利率持續波動的環境下，整體表現可望展現較佳韌性。產業方面，持續偏好高品質金融債和部分準主權債券，但對於利差不足以反映主權、財政或能源相關風險的產業，則維持謹慎態度。

債券 美國 經濟成長

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