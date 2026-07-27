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日銀本周有升息可能？國銀分析日圓有望止貶回升

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
日圓。路透
日圓。路透

日圓兌美元今（27）日仍在163之上弱勢位，日本銀行（BOJ）即將於本周召開利率決策會議，市場普遍預期政策利率將維持在1%，不過，國銀分析指出，在日圓持續疲弱、輸入性通膨壓力升溫下，日銀仍有進一步升息的可能性，若美國聯準會維持利率不變，美日利差縮小的情況下，有助於日圓逐步止貶回升。

國銀分析，近期市場傳出，日銀部分決策官員認為，若日圓續貶、燃料成本上揚，以及企業持續將成本轉嫁至終端價格，導致通膨高於預期，將有機會加快貨幣政策正常化步調，調升利率，但聯準會本周可能仍按兵不動，因此日圓兌美元的升值幅度應較緩慢。

考量日本政府隨時可能出手干預匯市，加上日本政府退休投資基金持續提高國內資產配置比重，有助於減緩日圓貶值幅度，國銀認為，若要日圓兌美元有較明顯升值、升破160關卡，仍需觀察日銀與聯準會的利率政策走向。

日圓

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