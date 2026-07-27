將來銀行推「將來小貸」信貸 回應餐飲、服務業百萬打拼族需求

截至去年底，全台統計已有逾55萬名住宿及餐飲業從業人員、近30萬名運輸倉儲業從業人員，及逾45萬名支援服務業工作者每天為國人的日常生活打拼。純網銀「將來銀行 NEXT BANK」落實普惠金融，特別推出全新信貸方案「將來小貸」，額度最高80萬元、自動撥款最快當日到帳，以友善授信條件支持這群努力打拼的人。

隨國人運用銀行貸款服務改善生活的意識提高，今年4月個人信貸單月新增人數已逾8.6萬人，創自聯徵中心公布統計以來的史上新高；且今年3、4月個人信貸新增總金額更是連2個月破千億元，同為統計以來首見。

惟將來銀行觀察，仍有許多在餐廳裡備料、在市區穿梭、在產線上值班的從業人員，於現有授信市場下較難取得友善的信貸條件，將來銀行以「將來小貸」回應這群打拼族的金融需求，助以合理的條件取得所需的貸款資源。

將來銀行「將來小貸」方案額度最高80萬元，換算下來，信貸40萬元月繳最低3,999元起、50萬元月繳4,999元起、60萬元月繳5,999元起，助借款人在不影響日常生活品質的前提下，從容規劃還款節奏。

將來銀行表示，國人年滿18歲、年收入達30萬元即可申辦將來小貸，若運用MyData更可免自行上傳財力證明，並享開辦費3,088元優惠價，全程透過APP即可線上申請，24小時皆可操作，讓即便下班已是深夜的餐飲業，或是天還沒亮就在路上奔馳的運輸業，都不用配合實體分行的營業時間，隨時便捷申貸。

將來銀行以「將來小貸」落實普惠金融、拓展授信服務外，亦對首次於銀行貸款、尚無信用評分的「信用小白」族群推出獨享方案—中華電信用戶繳款紀錄良好者可享利率減碼優惠，額度最高30萬元、最長8年，讓優良的電信繳費習慣也能轉化為有力的信用資產。