聽新聞
0:00 / 0:00

跟著台商走！國銀15據點插旗澳洲 卡位跨境金融商機

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

澳洲政經環境穩定、金融市場成熟，加上能源轉型、基礎建設及大型聯貸商機持續升溫，近年成為國銀海外布局重點市場。其中，台北富邦銀行雪梨辦事處將正式升格為分行並於第3季開業。截至目前，9家銀行於澳洲設立12處分行，另有3家銀行設立3處代表人辦事處，共15處據點。此外，永豐銀行已於2025年獲准申設雪梨分行。

據金管會統計，目前國銀於澳洲設立的分支機構，包括臺灣銀行雪梨分行、土地銀行布里斯本分行、合作金庫銀行雪梨分行、第一銀行布里斯本分行、華南銀行雪梨分行、臺灣企銀雪梨及布里斯本分行、玉山銀行雪梨及布里斯本分行、台新銀行布里斯本分行，以及兆豐銀行雪梨、布里斯本分行，共9家銀行設置12處分行；代表人辦事處則有中國信託銀行、王道銀行及台北富邦銀行設於雪梨。

北富銀表示，澳洲政經環境穩健、法制與金融監理制度成熟，是亞太地區重要的企業融資、聯貸及專案融資市場。近年澳洲持續推動能源轉型、基礎建設與數位建設，也帶動長期資金需求。今年7月13日北富銀取得澳洲外國存款機構執照升格分行，未來將鎖定大型及投資級企業、基礎建設、能源轉型及台商客群，發展聯貸、專案融資及跨境金融業務。

台新銀行2017年設立布里斯本分行，以赴澳投資的台商企業為核心客群，持續拓展在地大型跨國企業及機構法人客戶，今年完成營業據點搬遷升級，持續深耕企業放款、國際聯貸、外匯及資金調度等業務，並串聯亞洲據點資源，提供跨境金融服務。

玉山銀行2016年成立雪梨分行，2018年再設布里斯本分行，業務以國際融資為主，並提供匯兌、貿易融資、商業貸款及商業不動產融資等服務。玉山銀指出，澳洲是亞太地區大型基礎建設、再生能源及跨國併購聯貸的重要市場，近年業務及獲利均穩健成長。

中信銀行雪梨代表人辦事處於2014年12月獲金管會同意設立，開業迄今已逾十年，看好台澳經貿往來升溫及客戶赴澳投資增加，規劃升格為雪梨分行，以擴大在地業務並強化亞太跨境金融服務。

兆豐銀行深耕澳洲近30年，目前設有雪梨及布里斯本兩家分行，今年完成墨爾本分行整併，以提升資源整合效率。將持續掌握再生能源、資料中心、物流及基礎建設等融資商機，澳洲信用市場成熟，聯貸市場活絡，兆豐銀持續參與國際銀行團案件，深化與當地金融機構合作。

第一銀行布里斯本分行於2009年設立，以法人金融及跨境金融服務為主，除深耕在澳台商外，也積極拓展當地企業市場。截至2026年6月底，聯貸及自貸授信放款餘額占比分別約為65%及35%，顯示分行已成功融入當地主流授信市場。

澳洲 台商 雪梨

延伸閱讀

澳洲成國銀海外布局重鎮 四大優勢一次看

卓榮泰視察中信銀行亞灣分行 肯定支持留財引資、普惠金融政策

黃金代幣化 央行展開規劃：打造新數位清算機制

搶抓AI爆發期！009827布局算力三大支柱 10元卡位新世代稀缺資源

相關新聞

銀行重大資安事件增2項

國內外重大資安事件頻傳，考量網銀、ＡＴＭ、行動銀行等金融服務高度依賴資訊系統，而駭客攻擊手法日趨成熟可能造成大規模營運中斷，金管會已要求銀行公會強化資安規定，其中針對何謂重大資安事件的範圍，相關人士透露，最新入列的是勒索軟體的攻擊、供應鏈攻擊這兩項，且銀行業者必須在卅分鐘之內向金管會通報重大資安事件。

金管會雙管齊下補漏洞 推動跨業信用資料整合

民眾借錢買股、信用過度擴張，凸顯銀行、證券及保險業間跨業信用資料漏洞問題，金融業承作貸款案有看不到的徵信死角，金管會內部正研擬從監理面、擴大信用資料交換面，兩路並進著手補漏。

金管會加強監理 緊盯台股「四貸同堂」

全民瘋台股，投資人從銀行搬錢流向股市，引發「四貸同堂」信用擴張危機。金管會近期盯上消費性貸款成長快速的銀行，已有七、八家被請到金管會「喝咖啡」，說明投資理財周轉金承作情況，金管會表態，一旦風控鬆脫，將隨時啟動專案金檢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。