跟著台商走！國銀15據點插旗澳洲 卡位跨境金融商機

澳洲政經環境穩定、金融市場成熟，加上能源轉型、基礎建設及大型聯貸商機持續升溫，近年成為國銀海外布局重點市場。其中，台北富邦銀行雪梨辦事處將正式升格為分行並於第3季開業。截至目前，9家銀行於澳洲設立12處分行，另有3家銀行設立3處代表人辦事處，共15處據點。此外，永豐銀行已於2025年獲准申設雪梨分行。

據金管會統計，目前國銀於澳洲設立的分支機構，包括臺灣銀行雪梨分行、土地銀行布里斯本分行、合作金庫銀行雪梨分行、第一銀行布里斯本分行、華南銀行雪梨分行、臺灣企銀雪梨及布里斯本分行、玉山銀行雪梨及布里斯本分行、台新銀行布里斯本分行，以及兆豐銀行雪梨、布里斯本分行，共9家銀行設置12處分行；代表人辦事處則有中國信託銀行、王道銀行及台北富邦銀行設於雪梨。

北富銀表示，澳洲政經環境穩健、法制與金融監理制度成熟，是亞太地區重要的企業融資、聯貸及專案融資市場。近年澳洲持續推動能源轉型、基礎建設與數位建設，也帶動長期資金需求。今年7月13日北富銀取得澳洲外國存款機構執照升格分行，未來將鎖定大型及投資級企業、基礎建設、能源轉型及台商客群，發展聯貸、專案融資及跨境金融業務。

台新銀行2017年設立布里斯本分行，以赴澳投資的台商企業為核心客群，持續拓展在地大型跨國企業及機構法人客戶，今年完成營業據點搬遷升級，持續深耕企業放款、國際聯貸、外匯及資金調度等業務，並串聯亞洲據點資源，提供跨境金融服務。

玉山銀行2016年成立雪梨分行，2018年再設布里斯本分行，業務以國際融資為主，並提供匯兌、貿易融資、商業貸款及商業不動產融資等服務。玉山銀指出，澳洲是亞太地區大型基礎建設、再生能源及跨國併購聯貸的重要市場，近年業務及獲利均穩健成長。

中信銀行雪梨代表人辦事處於2014年12月獲金管會同意設立，開業迄今已逾十年，看好台澳經貿往來升溫及客戶赴澳投資增加，規劃升格為雪梨分行，以擴大在地業務並強化亞太跨境金融服務。

兆豐銀行深耕澳洲近30年，目前設有雪梨及布里斯本兩家分行，今年完成墨爾本分行整併，以提升資源整合效率。將持續掌握再生能源、資料中心、物流及基礎建設等融資商機，澳洲信用市場成熟，聯貸市場活絡，兆豐銀持續參與國際銀行團案件，深化與當地金融機構合作。

第一銀行布里斯本分行於2009年設立，以法人金融及跨境金融服務為主，除深耕在澳台商外，也積極拓展當地企業市場。截至2026年6月底，聯貸及自貸授信放款餘額占比分別約為65%及35%，顯示分行已成功融入當地主流授信市場。