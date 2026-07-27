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澳洲成國銀海外布局重鎮 四大優勢一次看

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

相較於國銀近年積極布局東南亞澳洲雖然據點數量不多，卻是企業金融與國際聯貸的重要市場。銀行業者分析，澳洲具備政經環境穩定、金融市場成熟、能源轉型商機龐大，以及台澳經貿往來密切四大優勢，不僅可服務台商海外布局，也有助拓展當地企業客群，因此成為國銀深耕海外的重要據點。

首先，澳洲長期擁有健全法治、完善金融監理制度及高度主權信用評等，企業經營環境穩定，金融市場發展成熟，在亞太地區屬於風險相對較低的市場，企業對跨境融資、資金調度、外匯及避險服務需求穩定，有利國銀發展法人金融業務。

其次，澳洲近年積極推動能源轉型及基礎建設，再生能源、醫療照護、資料中心、物流及交通建設等大型投資案持續增加，帶動企業融資及聯貸需求。銀行業者指出，澳洲信用市場成熟，國際銀行共同參與聯貸案件相當普遍，國銀可透過參貸累積實績，逐步深化與當地企業及金融機構合作關係，擴大海外業務版圖。

此外，台灣與澳洲經貿往來日益密切，澳洲為台灣重要貿易夥伴之一，近年赴澳投資台商持續增加，企業對跨境金融服務需求同步成長。觀察國銀近年布局，也可看出經營策略逐步由服務台商，擴展至澳洲當地企業及跨國企業客戶，積極參與大型融資及專案金融業務。銀行業者認為，隨著亞太供應鏈重組及澳洲重大投資持續推進，澳洲市場仍具長期發展潛力，國銀也將持續深化在地經營，提升海外市場競爭力。

澳洲 外匯 東南亞

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