房市降溫！建商壞帳警報響 6月建融逾放暴增近五成 攀八個月高點

建商壞帳警報響起。據金管會統計，6月底國銀建融逾放單月暴增近五成至29.28億元，寫八個月新高，主因是一筆建商聯貸案違約。過去兩年，國銀建融逾放金額已三度因個案跳升，顯示房市降溫壓力正從推案、銷售，逐步蔓延到建商現金流。

據金管會掌握，6月建融逾放單月增加9.64億元或49%，主要是一筆聯貸案違約後轉列逾放；逾放比也月增0.03個百分點至0.08%，追平近八個月高點。銀行圈初步普查，借款戶應是一家中型建商，因營收減少、資金周轉不靈，無法依約還款。金管會表示，目前仍屬個案，將持續關注後續發展。

「逾期放款」是指借款人積欠本息超過三個月，該建商很可能在今年初就出現還款異常。由於建融聯貸金額較大，單一個案就可能明顯推高整體逾放。

這是兩年來第三度出現建融逾放因個案大幅跳升。2024年10月，建商因餘屋銷售不佳，又碰上央行限縮餘屋貸款成數而違約；2025年初，則是都更建商涉及爭議，財務惡化後無法繳息。

前兩案分別受房市政策、市場買氣及個案爭議衝擊，這次則是營收下滑、現金流吃緊，顯示倒帳成因，正逐步從外部衝擊，轉向建商本身的營運能力與資金體質。

值得關注的是，建融壞帳浮現同時，銀行新增資金也近乎停滯。據金管會統計，6月底國銀建融餘額3兆8,813億元，月減145億元，連續四個月下滑；年增率降至0.33%，創十年半低點，幾乎「零成長」。

銀行指出，房市交易降溫後，建商多傾向先消化庫存，再規劃新案；銀行面對房市前景不明，授信審查也更加審慎，使建商取得新資金的難度升高。

馨傳不動產智庫執行長何世昌觀察，近兩年銀行對開發商的土融、建融逾放比，大多還算穩定，且逾放比均低於0.1%以下，代表整體銀行對建商資金放貸風控得當，且大部分開發商的授信品質仍算良好，只有少數幾個月，因「個案」、自身財務控制不當，產生資金緊繃或斷鏈問題，導致短期逾放金額攀升。