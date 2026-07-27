「四貸同堂」資訊漏洞 金管會兩面向防堵

國外信用報告資料來源愈來愈多元，但國內唯一的信用報告機構：聯徵中心，資料來源仍以銀行為主，連同屬金融業的證券、保險業都沒有，「四貸同堂」現象也凸顯資訊漏洞。

知情官員表示，金管會內部正設法從兩大面向著手解決，包括第一，監理面整合。為掌握金融業信用全貌，研議將證交所手中的證券商信用資料，倒給聯徵做串接，以利監理機關清楚整個輪廓，但個資不會送出，對借款民眾沒有影響，僅供內部監理使用。

第二，擴大跨業信用資料交換。知情官員表示，目前證交所跟聯徵中心已有交換「負面資料」，民眾去券商申請信用交易，經個人同意後，券商會去聯徵查在銀行有沒有逾放，但聯徵只會回覆「有」或「無」，至於跟銀行借多少、跟哪家銀行借的，都查不到。

同樣的，民眾跟銀行辦信貸時，銀行也可以查民眾在券商有無違約交割紀錄，一樣會收到「有」或「無」的回應。近日金管會跟相關單位正討論是否擴大交換範圍，最好要有借多少、跟誰借等更多細部資料。

至於擴大交換作法，目前有三種提案：維持現行雙中心（例如聯徵與證交所）、整合成單中心，或採會員制。有人主張讓證券業加入聯徵，全部納入採會員制，但單是券商就有60多家，聯徵一下子恐吃不消。

單中心則是讓券商跟聯徵連線，由券商提供資料，不經過證交所，但須採取「最小必要原則」，顧及消費者感受。若維持目前雙中心方式，交換資料至少要擴及借款餘額，及有擔保或無擔保。