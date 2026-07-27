亞資中心高雄專區周年有成／「中信」引領業界響應政策

中信銀行積極響應政府「留財引資」政策，進駐亞洲資產管理中心高雄專區設立「亞灣分行」，以實際行動支持臺灣打造亞洲資產管理中心。適逢高雄專區成立滿周年，行政院院長卓榮泰於7月24日親赴亞灣分行視察，肯定中國信託銀行支持政府政策，以金融力推動國際競爭力之貢獻。

行政院院長卓榮泰於出席「亞洲資產管理中心高雄專區周年記者會」前，特別偕同行政院發言人李慧芝、行政院南部聯合服務中心執行長許乃文、高雄市市長陳其邁、金管會主任委員彭金隆、銀行局局長童政彰等重要貴賓蒞臨亞灣分行參訪，由中信銀行董事長陳佳文、個人金融執行長楊淑惠親自接待，共同見證台灣資產管理產業邁向國際的重要里程碑。

卓榮泰認同中信銀行引領業界響應國家政策，在提升台灣資產管理國際競爭力的同時，更兼顧金融普惠與社會責任，展現金融服務促進社會共榮的價值。陳佳文則表示，亞灣分行不僅是深耕高資產客群、連結國際資本市場的重要戰略基地，更是落實普惠金融、傳遞金融溫度的重要據點。目前中信銀行亞灣分行服務團隊人數逾40人，依客群需求區分為一般金融服務、財富管理及私人銀行中心三大區域，以整合式服務動線、串聯式櫃檯設計及無障礙櫃檯等多項輔助設施。

自進駐高雄專區以來，中信銀行已成功導入家族辦公室、私募股權基金、未具證券投信基金性質之境外基金、保費融資、自行質借、金融資產投資組合貸款、跨境財富管理及海外開戶等多元金融服務，目前已服務逾千位境內外高資產客戶，帶動管理資產規模（AUM）呈現雙位數強勁成長，穩居市場領先地位，充分展現高雄專區作為亞洲資產管理新樞紐的發展潛力。

另一方面，為加速推動亞洲資產管理中心政策落地，在金管會銀行局指導下，中信銀行於「亞洲資產管理中心銀行業務推動小組」擔任「家族辦公室業務工作坊」主辦銀行，攜手18家銀行同業及相關單位共同研議家族辦公室的制度藍圖。目前「家族辦公室業務工作坊」已提出具體的法規建言與業務作業守則，為台灣家族辦公室服務奠定標準化基礎，並朝向全台推廣邁進。

除了深耕高資產金融服務，中信銀行也以金融影響力實踐社會責任，推動金融回饋策略，打造「可負擔、可理解、可開始」的普惠金融環境。值得一提的是，中國信託長期投入慈善、反毒、體育、教育、藝文等五大公益活動，創造企業的實質社會價值，中信銀行將以更宏觀的國際視野和普惠金融策略，共同打造亞洲資產管理中心，建立兼具溫度與影響力的金融生態圈。