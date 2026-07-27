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亞資中心高雄專區周年有成／「國泰」財管規模逾千億元

經濟日報／ 記者黃于庭／高雄報導
亞資中心周年成績單，國泰世華銀行已服務逾千名專區高資產客戶，累計財富管理規模逾新台幣千億元。國泰世華銀行／提供
亞資中心周年成績單，國泰世華銀行已服務逾千名專區高資產客戶，累計財富管理規模逾新台幣千億元。國泰世華銀行／提供

亞洲資產管理中心政策落地滿一周年，國泰金控發揮集團綜效，串聯人壽、銀行、證券等業務優勢，其中國泰人壽、國泰世華銀行為2025年首波進駐高雄資產管理專區試辦的保險及銀行業者，國泰證券近期亦取得相關業務資格。相較於單一金融商品或單一子公司的服務模式，國泰金控旗下子公司整合保險、保費及保單融資、投融資、信託、家族辦公室、私募市場投資及跨境金融等服務，打造一站式資產管理平台，強化資產管理能力，以提升承接高資產客戶及國際資金的服務量能。

國泰人壽於高雄資產管理專區，呼應亞資中心推動高資產客戶專屬金融服務的方向，與國泰世華銀行攜手合作開放保費融資及保單融資等創新業務，讓高資產客戶得以兼顧保險規劃、資金運用及資產傳承，一年來已吸引破百位客戶申請高資產資格，帶動保費突破新台幣30億元。其中，約有三成的高資客戶辦理保費融資，反映高資產客戶對整合型保障與財務規劃需求持續提升，國壽也透過數據分析，辨識高資產客戶需求，持續推出符合高資產客戶需求的服務模式。

國泰世華則呼應亞資中心推動高資產財富管理及跨境資產配置政策，一年來已獲准21項試辦業務，目前已服務逾千名專區高資產客戶，累計財富管理規模逾新台幣千億元。除率先於台灣導入貝萊德（BlackRock）Aladdin Wealth國際級財富管理科技平台外，亦積極攜手國際知名資產管理機構，引進涵蓋私募債權、基礎建設、私募股權及Pre-IPO科技獨角獸等另類投資機會，並持續建構涵蓋家族辦公室、金融資產組合融資（Lombard Lending）、保費及保單融資，及私募市場等多元投融資服務。

國泰證券則逐步擴大財富管理服務範疇，目前已獲准OSU與國泰世華銀行國際金融業務分行（OBU）、國泰人壽國際保險業務分公司（OIU）辦理共同行銷或聯合開戶作業，從兼顧法令遵循與風險管理的角度出發，提供高資產客戶更多元且具國際接軌的特色方案。

國泰金控 國泰人壽

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