亞資中心高雄專區周年有成／「台新」設高資產財管平台

台新銀行7月24日受邀參與金融監督管理委員會舉辦之「亞洲資產管理中心高雄資產管理專區周年記者會」，與各金融機構共同見證高雄資產管理專區成立滿周年的重要成果。

記者會由行政院院長卓榮泰親自主持，並由金管會說明亞洲資產管理中心專法規劃方向及推動成果，展現政府持續推動金融市場國際化、打造台灣成為亞洲重要資產管理樞紐的決心。

台新銀行表示，亞洲資產管理中心政策是台灣金融產業邁向國際的重要里程碑，特別感謝行政院及金管會積極推動相關政策與制度改革，透過高雄資產管理專區的設立、法規鬆綁及業務開放等措施，持續營造更具國際競爭力的資產管理發展環境。

主管機關持續推動制度創新、跨部會整合及產業溝通，不僅為金融市場注入發展動能，也為台灣打造亞洲資產管理中心奠定重要基礎。

高雄資產管理專區成立一年來，已逐步建構有利產業發展的制度環境，並展現具體推動成果。相關措施有助提升台灣金融市場的深度與廣度，吸引國際資金、專業人才及金融服務資源匯聚，進一步強化台灣於亞洲區域金融市場的競爭優勢。

作為響應政策的重要金融機構之一，台新新光金控旗下台新銀行、台新證券、台新投信及新光人壽共同進駐高雄資產管理專區，透過整合集團資源與跨子公司協作機制，支持主管機關推動亞洲資產管理中心政策，並積極參與台灣資產管理產業發展，共同提升金融服務量能與國際競爭力。

展望未來，台新銀行將持續配合主管機關各項政策方向與制度開放措施，並結合台新新光金控旗下銀行、證券、投信及保險等多元金融服務資源，攜手金融同業共同推動產業升級與國際接軌，支持亞洲資產管理中心願景落實，協助台灣朝亞洲重要資產管理中心目標穩健邁進。