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亞資中心高雄專區周年有成／「玉山」擘劃資產管理藍圖

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
玉山銀行積極響應金管會推動亞洲資產管理中心政策，持續深化高資產財富管理布局；圖為玉山高雄旗艦大樓。玉山金控／提供
玉山銀行積極響應金管會推動亞洲資產管理中心政策，持續深化高資產財富管理布局；圖為玉山高雄旗艦大樓。玉山金控／提供

金管會於7月24日在高雄亞洲新灣區隆重舉行「亞洲資產管理中心高雄資產管理專區周年記者會」。玉山銀行由董事長黃男州與個金總處執行長許美麗代表出席，共同見證高雄專區成立滿周年的豐碩成果。

作為首批獲准進駐專區並積極響應政策的指標銀行，玉山銀行在高資產業務（財富管理2.0）的推動成果亮眼，總戶數已突破3,000戶、資產規模更超過3,000億元，展現深厚的經營實力與顧客高度信賴；在專區業務推動，財富管理業務投資餘額市占率近四成、授信融資餘額市占率超過一成。

玉山銀行今年攜手KPMG Taiwan共同發布《2026台灣高資產顧客財富管理與傳承調研報告》，預估至2026年全台資產達新台幣1億元以上的高端客群將突破12萬人，資產總規模更上看46兆元。

家族世代交替與財富傳承需求日益增加，未來家族企業的核心將在於結合財務、人才與社會聲望的「家族資本」經營。玉山家族辦公室以「主動式顧問諮詢」模式，結合外部專業機構，協助建立家族治理機制，打造跨世代的家族永續溝通平台。

因應高資產顧客多元需求，玉山銀行以獨特的「雙核團隊」服務模式深耕高資產顧客，由私人銀行顧問協同內外部專家團隊，搭配法人金融RM，提供一站式解決方案。

在高雄專區的業務推進上，目前已攜手全球頂尖機構上架多檔不同類型專區專屬私募基金，讓顧客在台灣即可接觸國際另類投資；同時積極深化金融資產融資，對標國際私銀，除台灣資產外，顧客亦可將香港與新加坡平台多樣化金融資產納入資產池於境內進行融資，更靈活運用在銀行、證券及境外平台的金融資產，提升顧客資金運用彈性及效益。

邁向「金控2.0」，高端顧客真正需要的是整合式財富管理服務，由過往單一產品銷售轉為以顧客為核心的資產管理模式。玉山近年積極壯大服務版圖，繼2025年併購成立「玉山投信」後，於2026年7月獲准併購三商美邦人壽，預期未來可發揮銀行、證券、投信、壽險等子公司綜效，提供顧客更完整的整體解決方案。

玉山銀行 黃男州 金管會

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