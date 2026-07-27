聽新聞
0:00 / 0:00

國銀跟著台商走插旗澳洲 12家業者共設15據點

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
澳洲近年成為國銀海外布局重點市場，其中台北富邦銀行雪梨辦事處年內將升格為分行並於第3季開業，除了雪梨，布里斯本也是熱門落腳地。圖／台北富邦銀行提供
澳洲近年成為國銀海外布局重點市場，其中台北富邦銀行雪梨辦事處年內將升格為分行並於第3季開業，除了雪梨，布里斯本也是熱門落腳地。圖／台北富邦銀行提供

澳洲近年成為國銀海外布局重點市場，其中台北富邦銀行雪梨辦事處年內將升格為分行並於第3季開業，除了雪梨，布里斯本也是熱門落腳地。截至目前，九家銀行於澳洲設立12處分行，另有三家銀行設立三處代表人辦事處，共15處據點。

北富銀表示，澳洲政經環境穩健、法制與金融監理制度成熟，是亞太地區重要的企業融資、聯貸及專案融資市場，此外，近年澳洲持續推動能源轉型、基礎建設與數位建設，也帶動長期資金需求。今年7月13日北富銀取得澳洲外國存款機構執照升格分行，未來將鎖定大型及投資級企業、基礎建設、能源轉型及台商客群，發展聯貸、專案融資及跨境金融業務。

台新銀行2017年設立布里斯本分行，以赴澳投資的台商企業為核心客群，持續拓展在地大型跨國企業及機構法人客戶，今年完成營業據點搬遷升級，持續深耕企業放款、國際聯貸、外匯及資金調度等業務，並串聯亞洲據點資源，提供跨境金融服務。

玉山銀行2016年成立雪梨分行，2018年再設布里斯本分行，業務以國際融資為主，並提供匯兌、貿易融資、商業貸款及商業不動產融資等服務。

中信銀行雪梨代表人辦事處於2014年12月獲金管會同意設立，開業迄今已逾十年，看好台澳經貿往來升溫及客戶赴澳投資增加，規劃升格為雪梨分行，以擴大在地業務並強化亞太跨境金融服務。

兆豐銀行深耕澳洲近30年，目前設有雪梨及布里斯本兩家分行，今年完成墨爾本分行整併，以提升資源整合效率。將持續掌握再生能源、資料中心、物流及基礎建設等融資商機，澳洲信用市場成熟，聯貸市場活絡，兆豐銀持續參與國際銀行團案件，深化與當地金融機構合作。

第一銀行布里斯本分行於2009年設立，以法人金融及跨境金融服務為主，除深耕在澳台商外，也積極拓展當地企業市場。

國銀 澳洲 台商

延伸閱讀

卓榮泰視察中信銀行亞灣分行 肯定支持留財引資、普惠金融政策

黃金代幣化 央行展開規劃：打造新數位清算機制

富邦金控發佈2025年永續報告書 綠色金融實績突破2.7兆元 加速推動脫碳進程

搶抓AI爆發期！009827布局算力三大支柱 10元卡位新世代稀缺資源

相關新聞

國銀跟著台商走插旗澳洲 12家業者共設15據點

澳洲近年成為國銀海外布局重點市場，其中台北富邦銀行雪梨辦事處年內將升格為分行並於第3季開業，除了雪梨，布里斯本也是熱門落腳地。截至目前，九家銀行於澳洲設立12處分行，另有三家銀行設立三處代表人辦事處，共15處據點。

澳洲擁四優勢 有利發展法金業務

相較於國銀近年積極布局東南亞，澳洲雖然據點數量不多，卻是企業金融與國際聯貸的重要市場。銀行業者分析，澳洲具備政經環境穩定、金融市場成熟、能源轉型商機龐大，以及台澳經貿往來密切四大優勢，不僅可服務台商海外布局，也有助拓展當地企業客群，因此成為國銀深耕海外的重要據點。

亞資中心高雄專區周年有成／「中信」引領業界響應政策

中信銀行積極響應政府「留財引資」政策，進駐亞洲資產管理中心高雄專區設立「亞灣分行」，以實際行動支持臺灣打造亞洲資產管理中心。適逢高雄專區成立滿周年，行政院院長卓榮泰於7月24日親赴亞灣分行視察，肯定中國信託銀行支持政府政策，以金融力推動國際競爭力之貢獻。

亞資中心高雄專區周年有成／「玉山」擘劃資產管理藍圖

金管會於7月24日在高雄亞洲新灣區隆重舉行「亞洲資產管理中心高雄資產管理專區周年記者會」。玉山銀行由董事長黃男州與個金總處執行長許美麗代表出席，共同見證高雄專區成立滿周年的豐碩成果。

亞資中心高雄專區周年有成／「國泰」財管規模逾千億元

亞洲資產管理中心政策落地滿一周年，國泰金控發揮集團綜效，串聯人壽、銀行、證券等業務優勢，其中國泰人壽、國泰世華銀行為2025年首波進駐高雄資產管理專區試辦的保險及銀行業者，國泰證券近期亦取得相關業務資格。相較於單一金融商品或單一子公司的服務模式，國泰金控旗下子公司整合保險、保費及保單融資、投融資、信託、家族辦公室、私募市場投資及跨境金融等服務，打造一站式資產管理平台，強化資產管理能力，以提升承接高資產客戶及國際資金的服務量能。

亞資中心高雄專區周年有成／「台新」設高資產財管平台

台新銀行7月24日受邀參與金融監督管理委員會舉辦之「亞洲資產管理中心高雄資產管理專區周年記者會」，與各金融機構共同見證高雄資產管理專區成立滿周年的重要成果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。