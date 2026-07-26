新青安末班車催6月房貸大增536億 銀行水龍頭仍沒開大

新青安2.0催出房貸末班車，6月房貸明顯回溫。據金管會統計，國銀房貸單月大增536億元寫近一年新高；但整體不動產放款比率僅止跌持平在24.37%，反映末班車帶來短期需求，但銀行房貸總量管控基調未見鬆懈。

6月底國銀房貸餘額攀升到11兆7,446億元。銀行圈指出，房貸單月大增主要有三大推力，包括首購族趕搭新青安2.0末班車、部分建案進入交屋潮，及上半年股市表現亮眼，部分民眾將投資獲利轉進房市。

新青安2.0將於7月底結束，部分民眾擔心後續申貸條件改變，提前完成購屋及貸款規畫。銀行預估，末班車效應可能延續至7月，使房貸短期維持一定熱度。

房貸回溫也推升國銀整體不動產放款餘額至15.62兆元。由於不動產放款增幅高於總存款加金融債，依《銀行法》第72條之2計算的不動產放款比率，6月底持平於24.37%，終結連續12個月下降。

不過，銀行不動產授信集中壓力仍持續改善。比率落在27%至28%警戒區的銀行，6月減至1家、創史上新低；逾28%的銀行則連續半年掛零，距離30%法定上限仍有明顯緩衝。

房貸單月大增，72-2比率卻未明顯升高，顯示銀行仍在既有額度內調配不動產授信，並未因末班車需求全面放寬房貸總量。

房貸年增率也僅由4.31%略升至4.34%。銀行認為，6月主要受末班車及交屋潮等短期因素帶動，尚未改變房貸年增率持續放緩的趨勢；7月底優惠結束後，房貸動能是否迅速降溫，將是下一步觀察重點。