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銀行重大資安事件增2項

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
金管會。聯合報系資料照
金管會。聯合報系資料照

國內外重大資安事件頻傳，考量網銀、ＡＴＭ、行動銀行等金融服務高度依賴資訊系統，而駭客攻擊手法日趨成熟可能造成大規模營運中斷，金管會已要求銀行公會強化資安規定，其中針對何謂重大資安事件的範圍，相關人士透露，最新入列的是勒索軟體的攻擊、供應鏈攻擊這兩項，且銀行業者必須在卅分鐘之內向金管會通報重大資安事件。

銀行資安主管表示，勒索軟體攻擊是針對銀行系統，最常見的就是行員收到一封看似廠商寄來的Email，當行員點開以為是發票、履歷、報價單等附件後，惡意程式就透過該附件在內部網路擴散，接著出現伺服器被加密、所有檔案都打不開，最後駭客要求支付虛擬貨幣贖金，就是最典型的勒索軟體攻擊。

而勒索軟體攻擊引發的連鎖效應，也會往外擴散。銀行資安主管說，銀行的自動化服務恐因此全面癱瘓，包括網銀停止服務、行動銀行不能登入、ＡＴＭ部分停擺、分行無法查詢客戶資料、信用卡授權變慢、核心主機停止運作等情況都可能發生，最嚴重的可能發生客戶資料被盜、內部文件被公開，或駭客威脅公開客戶個資。

至於供應鏈攻擊並非鎖定銀行，而是針對銀行信任的合作廠商，透過間接方式達到攻擊銀行系統的效果。

銀行資安主管指出，包括銀行往來的ＡＴＭ維護公司、雲端服務商、資訊外包商、防毒公司，以及系統整合商等廠商，都可能成為被駭的對象，之後透過這些廠商和銀行的往來，導致銀行跟著遭殃。

舉例來說，某一家銀行委託Ａ公司維護ＡＴＭ，但Ａ公司的工程師帳號被駭，讓駭客因而取得ＶＰＮ帳號、維護權限、或遠端登入密碼，駭客得以在銀行不知情的情況下登入銀行內網。

此外，當銀行使用廠商提供的軟體，進行軟體更新時，被植入惡意程式時也很常見，銀行以為是正常更新，結果卻同時載入惡意程式，這都是典型的供應鏈攻擊模式。

一位業界高層指出，供應鏈攻擊因看起來像合法更新或合法登入，通常更難防範，但也更可能造成跨機構影響，例如一家軟體公司同時提供好幾家銀行系統軟體維護服務，當這家軟體公司被駭，導致相關銀行的遠端管理工具和維護帳號外洩。

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