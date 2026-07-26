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建商壞帳警訊再起！6月建融逾放暴增近五成 不到兩年三度大跳升

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據金管會統計，6月底國銀建融逾放單月暴增近五成至29.28億元，寫八個月新高。聯合報系資料照
據金管會統計，6月底國銀建融逾放單月暴增近五成至29.28億元，寫八個月新高。聯合報系資料照

建商壞帳警訊再起。據金管會統計，6月底國銀建融逾放單月暴增近五成至29.28億元，寫八個月新高，主因一筆建商聯貸案違約；不到兩年已三度因個案跳升，顯示房市降溫壓力正從推案、銷售，逐步蔓延到建商現金流。

據金管會掌握，6月建融逾放單月增加9.64億元或49%，主要是一筆聯貸案違約後轉列逾放；逾放比也月增0.03個百分點至0.08%，追平近八個月高點。

銀行圈初步普查，借款戶應是一家中型建商，因營收減少、資金周轉不靈，無法依約還款。金管會表示，目前仍屬個案，將持續關注後續發展。

「逾期放款」是指借款人積欠本息超過三個月，意味該建商可能早在今年初就出現還款異常。由於建融聯貸金額較大，單一個案就可能明顯推高整體逾放。

這已是不到兩年來，第三度出現建融逾放因個案大幅跳升。2024年10月，建商因餘屋銷售不佳，又碰上央行限縮餘屋貸款成數而違約；2025年初則是都更建商涉及爭議，財務惡化後無法繳息。

前兩案分別受到房市政策、市場買氣及個案爭議衝擊，這次則是營收下滑、現金流吃緊，顯示倒帳成因，正逐步從外部衝擊，轉向建商本身的營運能力與資金體質。

更值得關注的是，建融壞帳浮現的同時，銀行新增資金也近乎停滯。

據金管會統計，6月底國銀建融餘額3兆8,813億元，月減145億元，連續四個月下滑；年增率降至0.33%，創十年半低點，幾乎「零成長」。

銀行指出，房市交易降溫後，建商多傾向先消化庫存，再規劃新案；銀行面對房市前景不明，授信審查也更加審慎，使建商取得新資金的難度升高。

換言之，在買氣轉弱、銀行授信轉保守、建商推案縮手之際，體質較弱的建商不只借不到新錢，舊債也開始出現還款壓力。中小型建商的淘汰訊號，正從推案減少、銷售放慢，進一步反映在銀行逾放數字上。

尤其部分中小型建商自有資金有限，若預售屋去化不如預期、土融轉建融不順，再碰上工程成本增加或其他爭議，財務壓力可能迅速擴大。

不過，銀行後續若轉銷呆帳，建融逾放餘額及逾放比就可能回落，因此單月跳升尚不代表整體資產品質惡化。

真正的觀察重點，是類似個案是否持續增加。若建融餘額持續萎縮，建商倒帳卻愈來愈頻繁，將意味房市降溫不再只是推案與成交量問題，而是開始淘汰資金實力較弱的業者。

建商 金管會 國銀

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