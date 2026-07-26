國銀6月不動產放款比率持平 新青安排除額2397億元

金管會統計顯示，截至今年6月底，36家本國銀行不動產放款比率續為24.37%，與5月底持平。政府放寬新青安房貸申請案自去年9月1日後撥款者，不計入銀行法第72條之2限額，累計排除額達新台幣2397億元。

俗稱銀行「不動產放款天條」的銀行法第72條之2，規範商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，目的是確保銀行授信不過度集中在長天期授信與不動產。

金管會統計顯示，截至今年6月底，36家國銀（不含土銀及輸銀）不動產放款比率平均為24.37%，跟5月比率持平，終止先前連續12個月下降走勢。至於銀行比率分布狀況，比率29%以上、28%至29%區間的銀行家數持續掛零，比率在27%至28%的銀行從3家降至1家。

觀察房貸成長狀況持續，6月底購置住宅貸款（含催收）餘額為11.74兆元，月增536億元，年增4.34%；6月底房貸逾放86.45億元，房貸逾放比為0.07%，較5月比率減少0.01個百分點。

相較之下，建築貸款成長相對放緩，6月底建築貸款（含催收）餘額為3.88兆元，月減145億元，年增0.33%；6月底建築貸款逾放比率為0.08%，較5月上升0.03個百分點。

政府放寬新青安申請案自去年9月1日後撥款者，不計入銀行法第72條之2限額，以解決青年向公股行庫申辦房貸沒額度的問題。金管會統計，去年9月到今年6月底，新青安排除額累計2397億元，每月多在200到270億元左右，因青安2.0將在今年7月底到期，6月額度略增至299億元。