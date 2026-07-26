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康和證券「WUGO好康 投資紅不讓」活動 開戶交易滿額送大獎

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北即時報導
康和證券推「WUGO好康 投資紅不讓」活動，開戶與交易達滿額條件，就送安芝儇聯名悠遊卡，並可抽iPhone等獎品，最大獎-日本雙人行旅遊。圖／康和證券提供
康和證券推「WUGO好康 投資紅不讓」活動，開戶與交易達滿額條件，就送安芝儇聯名悠遊卡，並可抽iPhone等獎品，最大獎-日本雙人行旅遊。圖／康和證券提供

康和證券（6016）品牌年輕化再出新招，繼年初推出WingStars聯名桌曆獲得市場熱烈迴響後，此次再度攜手安芝儇推出限量聯名悠遊卡，將安芝儇充滿熱情活力的應援形象融入卡面設計，結合棒球文化與投資理財概念，打造更貼近年輕世代的投資體驗。

同步與安芝儇推出「WUGO好康 投資紅不讓」活動，也是安芝儇首度跨足金融產業，擔任年度品牌代言人，並為全台首位擔任金融券商品牌代言人的韓籍啦啦隊員，攜手妡0、李樂共同演繹新世代投資形象。

「WUGO好康 投資紅不讓」活動即日起至2026年10月31日止，在「開戶禮」部分，投資人開立台股證券新戶或舊戶加開複委託帳戶，並個別完成一筆交易，就送電子禮券300元；在「加碼禮」部分，新戶完成複委託開戶並完成一筆複委託交易，或舊戶加開「卡好通」分戶帳並完成一筆台股交易，就送安芝儇聯名悠遊卡；在「交易滿額禮」部分，只要新開立證券戶或複委託戶之合併交易金額達新台幣100萬元以上者，即可獲贈價值500元之限量商品一份；以上所有贈品數量有限，送完為止。

更可參加「回饋抽」與「豪禮抽」抽獎回饋，「回饋抽」共有40名，活動期間凡台股及複委託合併累積交易達新台幣1,000萬（含）以上者，享1次抽獎機會，如達3,000萬以上者，最多有3次抽獎機會，獎項包括知名品牌膠囊咖啡機、禮券1000元、康和x台鋼聯名抱枕（含WingStars親簽小卡）等多項好禮。

「豪禮抽」共有20名，活動期間凡台股及複委託合併累積交易達新台幣1億元（含）以上者，享一次抽獎機會，如達兩億以上者，最多有二次抽獎機會，最大獎項是價值約4萬元的日本雙人來回機票，另有iPhone、iPad、Apple Watch與禮券5000元等獎項，希望鼓勵投資人透過長期投資累積財富，也能一邊享受生活。

康和證券表示，這次活動最大獎「得分桂冠禮」，也特別設計結合棒球元素的挑戰機制。投資人可透過新開戶、申辦卡好通分戶帳帳戶或卡好通平均餘額增加、台股與複委託累計交易量等提升財富資產規模方式完成任務，每完成一項任務就如同在球場上成功進壘一次。當每完成四次進壘後，即可得一分，就可參加本次活動最大獎價值約9萬元「日本雙人行旅遊」的抽獎機會，最多可累計五分，有五次抽獎機會。

台股5、6、7月集中市場日成交量屢屢破兆，且根據最新公布的複委託交易量，今年上半年累計達9.9兆元，已逼近去年全年交易量，同時改寫同期新高，開戶數也正式突破800萬。近年來年輕族群投入國內外股市投資理財的比例持續增加，此次攜手WingStars安芝儇、妡0及李樂擔任年度代言人，希望透過更生活化、更具親和力的方式，吸引更多年輕人建立正確的投資理財觀念。

安芝儇 康和證券

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