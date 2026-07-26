卓榮泰視察中信銀行亞灣分行 肯定支持留財引資、普惠金融政策

中信銀行積極響應政府「留財引資」政策，進駐亞洲資產管理中心高雄專區設立「亞灣分行」，以實際行動支持臺灣打造亞洲資產管理中心。適逢高雄專區成立滿周年，行政院院長卓榮泰於7月24日親赴亞灣分行視察，肯定中國信託銀行支持政府政策，以金融力推動國際競爭力之貢獻。

行政院院長卓榮泰於出席「亞洲資產管理中心高雄專區週年記者會」前，特別偕同行政院發言人李慧芝、行政院南部聯合服務中心執行長許乃文、高雄市市長陳其邁、金融監督管理委員會主任委員彭金隆、銀行局局長童政彰等重要貴賓蒞臨亞灣分行參訪，由中信銀行董事長陳佳文、個人金融執行長楊淑惠親自接待，共同見證臺灣資產管理產業邁向國際的重要里程碑。

卓榮泰院長認同中信銀行引領業界響應國家政策，在提升臺灣資產管理國際競爭力的同時，更兼顧金融普惠與社會責任，展現金融服務促進社會共榮的價值。陳佳文董事長則表示，亞灣分行不僅是深耕高資產客群、連結國際資本市場的重要戰略基地，更是落實普惠金融、傳遞金融溫度的重要據點。目前中信銀行亞灣分行服務團隊人數逾 40人，依客群需求區分為一般金融服務、財富管理及私人銀行中心三大區域，以整合式服務動線、串聯式櫃檯設計及無障礙櫃檯等多項輔助設施，規劃出落實普惠金融與公平待客精神的金融服務平臺。

自進駐高雄專區以來，中信銀行已成功導入家族辦公室、私募股權基金、未具證券投信基金性質之境外基金、保費融資、自行質借、金融資產投資組合貸款（Lombard Lending）、跨境財富管理及海外開戶等多元金融服務，目前已服務逾千位境內外高資產客戶，帶動管理資產規模（AUM）呈現雙位數強勁成長，穩居市場領先地位，充分展現高雄專區作為亞洲資產管理新樞紐的發展潛力。

另一方面，為加速推動亞洲資產管理中心政策落地，在金管會銀行局指導下，中信銀行於「亞洲資產管理中心銀行業務推動小組」擔任「家族辦公室業務工作坊」主辦銀行，攜手18家銀行同業及相關單位共同研議家族辦公室的制度藍圖，並由中信銀行私人銀行處處長楊子宏資深副總經理向卓榮泰院長及主管機關代表說明家族辦公室服務制定標準化作業流程及風險管理機制。目前「家族辦公室業務工作坊」已提出具體的法規建言與業務作業守則，為臺灣家族辦公室服務奠定標準化基礎，並朝向全臺推廣邁進，隨著「臺灣傳承信託」政策逐步開放，未來將有助於以更制度化、更多元且更普惠的方式進行資產傳承規劃，期盼帶動家族辦公室及資產管理產業蓬勃發展。

除了深耕高資產金融服務，中信銀行也以金融影響力實踐社會責任，推動金融回饋策略，打造「可負擔、可理解、可開始」的普惠金融環境。如推出臺灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）、基金定期定額優惠、小額終身壽險、微型保險及符合ESG範疇的永續金融產品；深入偏鄉與弱勢族群，攜手社區、醫療院所及公益團體辦理逾20場信託宣導與金融教育活動。

值得一提的是，中國信託長期投入慈善、反毒、體育、教育、藝文等五大公益活動，創造企業的實質社會價值，為體現金融與藝術共融的精神，中信銀行亞灣分行展出中國信託文教基金會主辦之「中國信託當代繪畫獎」六件精選典藏作品，期盼成為匯聚專業與藝術氣質的城市金融藝廊。金融服務不僅是財富管理的工具，更是驅動國家進步與社會共榮的關鍵力量，中信銀行將以更宏觀的國際視野和普惠金融策略，共同打造亞洲資產管理中心，建立兼具溫度與影響力的金融生態圈。