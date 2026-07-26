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父親節將至 安達人壽：用分紅、癌症醫療保障陪爸爸走得更長遠

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

爸爸平時忙碌地支撐家庭重擔，總是把家人放在第一位，卻常常忽略自己的需求。安達人壽建議，不妨趁著父親節這個特別的日子，將平常說不出口的感謝化為實際行動，主動關心身邊爸爸們未來的生活與保障，讓愛與守護陪伴每一位爸爸走得更長遠。

爸爸在人生不同階段，除了肩負照顧家庭的責任，也應開始思考退休後的生活品質。因此，能提供穩定現金流的「安達人壽快樂保倍美元分紅終身保險」，很適合作為退休規劃的主軸。這張保單以「自選退休年齡規劃」為核心特色，保戶只需繳費六年，即可依個人需求設定於60歲、65歲或70歲開始領取「生存保險金」與「生存紅利」，並可自選給付頻率，領取穩定現金流至99歲，讓退休生活安排更靈活，也有助於支應日常開銷。

除了財務規劃，健康更是陪伴爸爸享受生活的重要基礎。安達人壽「術術平安終身健康保險」看準醫療科技快速進步，許多原需住院的手術逐漸朝向「一日手術」模式發展，針對手術與處置提供保障，並補助常見自費醫材費用，協助保戶更貼近實際醫療情境。還可依個人需求，透過「愛醫靠一年期定期防癌健康保險附約」及「癌症達文西手術醫療附加條款」，進一步加強癌症醫療保障。

近年來，越來越多人養成固定運動的好習慣，爸爸們無論是外出運動，或是在室內健身，維持身體健康的同時，也別忘了留意運動可能帶來的傷害。安達人壽「安心溢起動定期保險」針對運動族群量身設計專屬防護網，提供筋骨類特定手術、意外骨折及骨折輔助器材、意外門診和特定事故身故等多重保障，守護爸爸在運動與生活中的每一步。

如安達人壽近期「保障你的未來」品牌廣告所提出的主題：「世界正在快速改變，你該如何應變？」提醒民眾，在這個充滿變化的時代，為家人與重要的人預先規劃保障格外重要。作為外商領導品牌，安達人壽持續關注社會趨勢與客戶需求，運用專業洞察，提供多元且貼心的保障組合，協助每一位家庭成員因應長壽、科技進步及通膨等挑戰。父親節到來之際，讓我們用實際行動，為每一位爸爸規劃更完善的保障，無論面對任何未來，都能安心無憂，享受被守護的幸福感。

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