群益證推出全新私募股權商品 助攻亞洲資產管理中心

金管會推動「亞洲資產管理中心」政策迎來一週年，在政策成效備受市場矚目的關鍵時刻，群益金鼎證券（6005）作為率先成功承作「高雄試辦專區」業務的證券商，以首筆成交實績與創新商品布局，成為證券業助攻國家政策轉型的指標亮點。群益證繼上半年成功開創證券商亞資業務首例後，將進一步推出全新的境外私募股權商品，持續為台灣高資產客群開拓多元的另類投資管道。

政府積極打造高雄試辦專區為資產管理聚落，透過法規鬆綁，鼓勵業者引進國際前瞻性商品。群益證自去（2025）年10月獲准進駐亞資專區後，憑藉敏銳的市場嗅覺與高效的執行力，今（2026）年2月首開先河，與玉山投信合作引進PGIM 保德信優先級私募貸款基金，寫下國內券商在該專區的首筆成交紀錄。此一里程碑不僅彰顯群益在財富管理領域的深厚基底，更證明亞資專區能有效幫助國內投資人免去赴海外私人銀行的奔波，在境內即可一站式完成跨境、跨資產的配置需求。

群益金鼎證券表示，亞資專區是群益布局全球高端財管的關鍵起點。上半年首發的私募商品獲得高資產客戶熱烈迴響，反映出市場對於傳統股債之外、具抗震與超額回報潛力的「另類投資」需求極為殷切。

為滿足此一強勁需求，群益證已著手規劃於下半年推出與中租投顧合作的全新境外私募股權商品。此規劃將與上半年已引進的境外私募貸款商品形成互補，透過「股權與債權」的雙軌配置，為高資產客戶建構出更全面、靈活的資產配置組合，在多變的全債權」的雙軌配置，為高資產客戶建構出更全面、靈活的資產配置組合，在多變的全球市場環境中，兼顧穩定收益與資本成長潛力。球市場環境中，兼顧穩定收益與資本成長潛力。

隨著金管會亞洲資產管理中心政策滿一週年，群益金鼎證券表示，將繼續站在亞資試辦業務的最前線，配合主管機關的開放步伐，以「國際商品、高資產服務、財管數據應業務的最前線，配合主管機關的開放步伐，以「國際商品、高資產服務、財管數據應用」為核心，持續引領台灣用」為核心，持續引領台灣證券業航向亞洲資產管理的新藍海。證券業航向亞洲資產管理的新藍海。