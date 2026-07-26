中央銀行將於本周一（27日）公布6月存款不足退票統計。由於6月台股持續震盪，外資單月賣超台股逾6,000億元，市場關注在股匯市波動及資金流出影響下，企業與個人資金調度是否受到衝擊，預料6月存款不足退票張數及金額都面臨上升壓力，而累計今年上半年存款不足退票金額，年增率也可能維持成長趨勢。

根據央行統計，今年前五月存款不足退票金額累計達145.47億元，較去年同期增加3.77%，顯示退票情況已有升溫跡象。其中，以3月退票金額40.98億元最高，為今年前五月單月高點，也與當月金融市場劇烈波動相互呼應。

回顧3月，外資單月大舉賣超台股9,682億元。央行資料顯示，當月存款不足退票張數比升至0.07%，較2月增加0.01個百分點；退票金額比則升至0.34%，較2月增加0.06個百分點，兩項指標同步攀升，反映市場資金周轉壓力略有增加。

值得注意的是，3月1億元以上的大額退票金額較2月增加，顯示大型案件退票情形有所升溫。此外，退票結構也出現變化。公司戶退票張數占整體退票張數比重略增0.11個百分點，但退票金額占比卻下滑13.82個百分點；相較之下，個人戶則呈現相反走勢，退票張數占比下降，但退票金額占比同步提高13.82個百分點，顯示個人戶的大額退票比重有所提高。

市場人士指出，央行此次公布的6月統計，除了整體退票張數與金額是否續增外，公司戶與個人戶退票結構是否延續3月趨勢，以及1億元以上大額退票案件是否再度增加，都是觀察企業與民間資金狀況的重要指標。