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華南銀行第七屆小小體操營登場 翻滾盛夏體操夢

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
華南銀行主辦的第七屆「小小體操營」25日於高雄國家運動訓練中心，正式揭開序幕。華南銀行／提供
華南銀行主辦的第七屆「小小體操營」25日於高雄國家運動訓練中心，正式揭開序幕。華南銀行／提供

華南銀行主辦的第七屆「小小體操營」25日於培育台灣頂尖運動員的重要基地高雄國家運動訓練中心，正式揭開序幕，今年以「感受脈動、搖滾呼吸」為核心主題，期盼引領學童在運動中找到身體的節奏，在體操運動搖滾出屬於自己的運動精神。

今年營隊再度邀請國家隊總教練林育信攜手大同高中體操教練鄭焜杰共同打造明星級營隊課程，循序引導學員認識體操運動，提升身體協調性、平衡感與專注力，鼓勵學員透過身體律動感受生命脈動，在每一次翻滾、跳躍中，找到屬於自己的節奏與自信。

本屆小小體操營選擇於高雄國家運動訓練中心開幕，希望讓學員親身感受國家級訓練環境，近距離認識臺灣運動員努力奮鬥的日常，進一步激發對運動的興趣與想像。

華南銀行董事長陳芬蘭表示，運動帶來的不只是健康，更能培養面對挑戰、永不放棄的態度。今年主題強調脈動與呼吸，期待每位參與的學員能將運動融入日常生活，藉由運動認識自己的潛能，將熱愛運動的種子深植心中。

林育信教練則提到，非常感謝華南銀行長年大力支持體操運動並舉辦小小體操營，讓更多對體操有興趣的小朋友，能參與國家級的訓練及課程，從選手身上學習到堅持、不放棄的精神，期待學員在課程中翻滾出自信，找到屬於自己的體操夢，也為臺灣體操界注入更多新活力。

華南銀行長期支持國內基層體育活動，包括棒球、足球、拔河等，善盡企業社會責任，除挹注訓練經費、比賽津貼、營養補助及物理治療等資源，更以實際行動支持臺灣優秀選手穩健成長，讓選手無後顧之憂，能全心投入訓練及國內外賽事，為台灣爭取國際榮耀。

期待小小體操營能喚起大眾對國內體育的關注及提升運動風氣，未來華南銀行將持續秉持企業永續與社會共榮理念，陪伴更多孩子在運動中健康成長，讓每一次躍動都成為追逐夢想的新起點。

華南銀行第七屆小小體操營於國家運動訓練中心盛大開幕，董事長陳芬蘭及總經理黃俊智率一級主管共同出席。華南銀行／提供
華南銀行第七屆小小體操營於國家運動訓練中心盛大開幕，董事長陳芬蘭及總經理黃俊智率一級主管共同出席。華南銀行／提供

華南銀行 運動 林育信

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