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專家教你保／做好家庭風控 再談財富傳承

經濟日報／ 周靜尹
周靜尹。新光人壽／提供
周靜尹。新光人壽／提供

許多人談到理財，第一時間想到的是投資報酬率或是財富增值，但完整的人生規劃，應該從「人生責任」出發，影響家庭穩定的，往往不是累積了多少財富，而是在面臨一些突發風險時，是否具備足夠的承受能力與應變空間。

保險的價值不單單是風險轉嫁，更能在人生不同的階段，協助家庭建立抵禦未知的安全防線。

年輕時，應該優先建構足夠保障，避免因意外或是疾病打亂人生步調；進入事業與家庭責任高峰期，則需要兼顧保障額度以及資金配置效率；當人生進一步邁入成熟階段，隨著資產逐漸豐厚，更應提早規劃傳承藍圖，讓一生努力能依循心意妥善留給家人

民眾可採取「保障分層」概念進行財務規劃：第一層是「生活保障」，確保家庭在風險發生時仍有穩定的經濟支撐，因此需建立足夠保障、預留家庭生活資金；第二層是「長期配置」，透過多元幣別與分散布局，提升財務韌性，多元布局、兼顧保障與資金流動性；第三層則是「傳承安排」，讓累積多年的資產能順利移轉，延續對家人的照顧與責任，因此需提前安排傳承工具與給付機制。

不少民眾誤以為傳承是退休後才需思考的事，甚至覺得只有高資產族群才需要提前安排。然而，愈早開始規劃，愈能從容面對生命的變化。

資產移轉不只是財富的移轉，更是愛與責任的延續，保險也因此在整體資產配置與傳承規劃中，扮演了極其關鍵的角色，除了能夠提供即時防護，也能透過指定受益人以及分期給付等機制，協助家庭降低未來資金分配的不確定性。

在商品選擇上，因應不同階段的財務需求，市面上也有相對應的規劃工具。例如，針對肩負家庭重任、正值資產累積期的中壯年族群，新光人壽的「美祿相承外幣利率變動型終身壽險」，透過分期繳費與美元資產布局，能協助保戶在兼顧保障的同時，逐步累積財富。

對於已累積一定資產、希望提早做好交棒準備的成熟族群，則可選擇「新光人壽美利承盈外幣利率變動型終身壽險」運用既有資金進行資產配置，提前落實傳承安排。

兩項商品皆具備「保險金分期給付」設計，避免資產遭到一次性不當挪用，成為陪伴家人面對未來的重要後盾。

保險不僅是單純的商品，更是人生風險管理的一環。每個人生階段都有不同的責任課題，愈早建立正確的觀念、著手長期規劃，就愈能在面對未知時保有從容。

（本文由新光人壽銀保通路處資深副總周靜尹提供，記者戴玉翔採訪整理）

保險 家人 財務

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