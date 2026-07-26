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單身族理財型保單搭配變額型 提高市場參與度

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

在低利率環境與資產多元配置需求升溫下，單身30至45歲族群對於兼具保障與投資功能的理財型保單需求持續增加。

業界觀察，這類族群通常具備一定的儲蓄能力，但尚未進入高資產累積階段，因此更傾向選擇具備彈性、可參與市場報酬的保險商品，以兼顧保障與資產成長。

目前市場主流可分為三大類型理財型保單，各具不同風險與報酬特性。

第一類為「變額年金／壽險（投資型保單）」。此類商品將保費扣除保障成本後投入連結帳戶，如基金或投資標的，報酬隨市場波動。優點在於資產成長潛力較高、配置彈性大，適合具投資經驗、可承受波動的單身族群，但同時也需承擔淨值波動風險。

第二類為「分紅型保單」。透過保險公司經營績效參與紅利分配，在保障基礎上增加潛在收益。其特色為波動相對較低、穩定性較佳，適合偏好中長期穩健累積資產的族群，但紅利具不確定性，非保證收益。

第三類則為「利率變動型壽險（增額型保單）」。此一類商品依宣告利率調整保單價值，通常具備最低保證利率機制，在利率上升環境中可以提升累積效果。優點則為兼具保障以及固定增值機制，非常適合保守型理財規劃者。

單身族群在理財型保單配置上，應依風險屬性區分配置比例：積極型可偏向變額保單，穩健型可配置分紅型與利率變動型產品，以達到保障、資產成長與流動性之間的平衡。市場專家提醒，理財型保單仍屬中長期工具，應避免短期進出，以免影響預期效益。

而據統計，今年前五月的百億神單前五名均為「變額年金／壽險（投資型保單）」包括:國泰人壽月月泰利台外幣變額年金／變額壽險；國泰人壽月月永溢台外幣變額年金／變額壽險；元大人壽元元致富台外幣變額年金／變額萬能壽險；國泰人壽鑫超月得益台外幣變額年金/ 變額壽險；安聯人壽吉利發發變額萬能壽險。

保單 單身

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