新制推升保費向上 單身族保單混搭更省荷包

隨著保險業全面導入新會計準則（如IFRS 17及新一代清償能力制度ICS 2.0），壽險產業的成本結構、利潤認列方式與資本要求正同步重塑，並逐步反映在市場保費水準上，尤其以保障型商品與長年期保單的費率調整壓力最為明顯。

對30至45歲單身族群而言，正處於收入相對穩定、但資產累積仍在初期的階段，若未及時檢視保險配置，恐面臨「保障成本上升」與「現金流負擔增加」的雙重壓力。

面對保費上行與商品結構轉變，理財與保險規劃專家建議，單身族群應優先檢視既有保單內容，若保障條款仍具市場競爭力且涵蓋完整風險保障，應以「保留舊保單」為優先策略，避免因新制環境導致重新投保成本大幅增加。特別是過去部分具高預定利率儲蓄險、終身醫療險或具副本理賠機制之實支實付保單，往往具備成本優勢與保障穩定性，重新取得相同條件的難度已明顯提高。

壽險業者指出，新制上路後，保險公司必須更精準反映長期風險與資本占用成本，使過往部分以高預定利率或低費率設計的商品逐步退場，新契約保費整體呈現上升趨勢，其中以醫療險、重大傷病險與終身壽險等保障型商品受影響最為明顯。

在制度設計面，新會計準則要求保費不得於銷售當期一次性認列為收入，而須依保險服務提供期間逐期認列，使保險公司的獲利結構更趨平滑透明。同時，未來理賠風險（保險負債）必須採用「當前市場利率」重新衡量，並完整揭露於財務報表之中。此一改變，使過去隱含於帳上的長期風險與潛在虧損全面攤在陽光下，包括醫療通膨可能推升的理賠成本，以及早年銷售高預定利率保單所形成的利差損壓力。

此外，在ICS 2.0制度要求下，保險公司需持有更高水準的資本緩衝，以因應潛在金融市場波動與極端風險情境，進一步加重業者資本壓力，亦間接推升新契約商品定價水準。

在新增保障規劃上，專家則建議採取「定期壽險＋醫療險」的基礎組合策略。定期壽險可透過較低保費取得較高保障額度，適合負債較低但仍需基本風險防護的單身族群；醫療險則以實支實付為核心，用以補足健保給付缺口，有效降低突發醫療支出風險。