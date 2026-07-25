遠東銀拚亞資 3W 策略打造高資產新動能

遠東銀行（2845）總經理林建忠24日出席「亞洲資產管理中心高雄專區周年記者會」時表示，遠東商銀透過3W服務架構，打造高資產金融新動能。

金管會24日於高雄舉辦「亞洲資產管理中心高雄專區周年記者會」，行政院長卓榮泰、金管會主委彭金隆及近60家金融機構代表共同出席，展現政府推動台灣成為亞洲資產管理中心的決心。遠東商銀獲邀參與，由總經理林建忠代表出席，展現全力配合主管機關政策方向、積極深化財富管理2.0布局的決心。

林建忠表示，亞洲資產管理中心是推動臺灣金融產業接軌國際的重要里程碑，也是提升金融產業競爭力的關鍵契機。遠東商銀早於2020年即洞察高資產客戶需求，率先推動「家族辦公室」服務，從個人資產管理延伸至家族治理與跨世代傳承，整合投資、保險、信託、稅賦及不動產規劃等金融相關專業，並結合律師、會計師外部顧問資源，打造全景式家族資產服務平台，協助企業主及高資產客戶因應企業接班、財富傳承、國際稅務及公益規劃等多元需求。

同時配合主管機關推動亞洲資產管理中心政策，遠東商銀亦於今年6月獲准開辦高資產客戶業務（財管2.0），提供更完整且國際化的金融服務體驗。

展望高資產私人銀行業務發展，林建忠進一步表示說明遠東商銀的3W服務架構：Wealth（財富）聚焦家族資產管理與企業治理；Well-being（幸福）從客戶與家族需求出發，以「遠銀十樂」品牌服務及活動優化客戶創新體驗，提升幸福感；Welfare（社會福祉）則透過慈善信託將利他精神納入家族文化，轉化家族財富為社會影響力。

遠東商銀承諾將配合亞洲資產管理中心政策，深化高資產業務與跨境金融布局，打造兼具國際視野與在地特色的私人銀行服務，不僅協助高資產客戶實現財富、家族、社會三方永續，也為臺灣注入新的金融動能。