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亞資專法租稅優惠開小門 金管會主委彭金隆揭示五面向

經濟日報／ 記者廖珮君黃于庭吳秉鍇／高雄報導
行政院長卓榮泰（前排左三）出席亞資中心高雄專區記者會。記者劉學聖／攝影
行政院長卓榮泰（前排左三）出席亞資中心高雄專區記者會。記者劉學聖／攝影

金管會主委彭金隆昨（24）日表示，亞資專法將涵蓋市場發展、資產管理業監理與營運架構、國際人才競爭、租稅及專區設置五大面向；其中租稅優惠方向首度曝光，初步僅限「境外資金」，專法架構盼年底前出爐。

亞資高雄專區昨日舉行周年記者會，行政院長卓榮泰、高雄市長陳其邁、彭金隆及約60家金融業高層齊聚。會中除盤點周年成果，也揭示下一階段路徑：持續擴大試辦，再以專法處理稅制與監理架構。

高雄專區滿周年成績單
高雄專區滿周年成績單

卓榮泰表示，高雄專區首波試辦成效達標，已成功吸引58家金融機構進駐、38項示範業務開通，同時引進了多個家族辦公室。他並提出，未來將來會朝向制定「資產管理專法」的方向努力。在專法設立之後，就可以在台灣其他縣市複製經驗，讓資產管理中心遍地開花。這也是賴總統強調「均衡台灣」，同時與國際接軌。

銀行局長童政彰表示，五大方向中，租稅誘因挑戰最大。國際資金選擇市場時，主要考量資本市場潛力、稅制及資金移動便利性，台灣不能因租稅障礙，讓有意來台的境外資金繞道。

不過，租稅優惠不會全面撒網，初步僅限「境外資金」投資與移動，並須兼顧租稅公平、跨部會共識及共同申報準則（CRS），避免台灣成為避稅天堂。金管會已邀集法律、租稅專家及四大會計師事務所研究。

「專區設置」也是專法重點。金管會正評估延續現行高雄專區，或參考印度GIFT City的特區模式；但境內外客戶、資金與商品難以完全切割，目前尚未定案。

專法完成前，高雄專區將持續扮演金融創新試驗場，新增金融服務、商品及保險三大類試辦。

金融服務方面，將跨境服務擴大至境內高資產客戶的海外資金，並優化OBU、OSU及OIU等「3O」開戶流程。

商品方面，銀行可透過信託接受高資產客戶委託，投資海外比特幣ETF。相較目前僅透過券商複委託，未來將增加銀行信託管道。

另將放寬銀行、投信投顧及券商銷售未具證境外基金，或引介私募股權基金的99人限制。證期局長高晶萍表示，業者仍須依風險胃納，自訂投資總額或比重上限，並落實KYC、KYP及行銷規範。

卓榮泰 彭金隆 陳其邁

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