奧丁丁旗下OwlPay Harbor金流處理量 7月創新高看好3市場潛力

在美國那斯達克掛牌上市的台灣區塊鏈金融科技業者奧丁丁集團24日公布最新金流數據。在上市後旗下跨境穩定幣支付基礎建設OwlPay Harbor迎來高速成長，2026年第2季平台金流處理量季增逾五倍，在7月創下單月歷史新高，7月前三周的金流處理量已超越6月整月總量。

從今年初至6月30日，包含傳統法幣與穩定幣支付在內，OwlPay全平台累計支付總額已突破6億美元。隨著OwlPay Harbor持續成長，奧丁丁觀察，使用OwlPay Harbor的企業，主要集中於中東、非洲與亞洲等取得美元相對受限的區域，亞洲市場表現尤為出色。預期中國大陸、印度與日本，將在未來幾季成為推升平台金流處理量的重要引擎。

OwlPay Harbor主要協助企業跨國支付貨款給海外供應商，付款方可選擇以美元或穩定幣付款，收款方直接收到以當地法幣結算的款項。OwlPay按每筆支付收取手續費，因此業務營收隨金流處理量同步成長。自2026年初平台擴大營運規模以來，金流處理量逐月攀升。截至2026年6月30日，企業客戶數已達67家。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示，穩定幣已轉變為實用的金融基礎建設。在傳統銀行服務效率低且收費高的跨境通道中，企業開始改用穩定幣來支付海外供應商，讓供應商直接以其日常使用的當地貨幣收款。奧丁丁則投入金流基礎建設，在符合監管規範的前提下傳送資金。

奧丁丁目前在美國的服務範圍已涵蓋 42 州，並在波蘭登記為虛擬資產服務業者（VASP），於日本取得電子支付等代行業資格（亦即銀行API 執照），透過這套結合法幣與穩定幣結算的合規支付基礎建設，OwlPay期望能為企業提供單一整合平台，將資金順暢送抵過去難以觸及的國際市場。