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高雄專區鬆綁未具證境外基金99人限制 保單可預繳保費

中央社／ 高雄24日電

金管會今天揭露高雄專區週年成績單，並進一步宣布高雄專區下一階段新增業務，包括放寬銀行、投信投顧業及證券商銷售未具證境外基金或引介投資私募股權基金的投資人總數不受99人限制，也開放保險商品設置預繳保費專屬帳戶

金管會今天舉行高雄專區週年記者會，並揭露專區成績單，包括銀行已在專區服務高資產客戶6214人，管理資產規模（AUM）達新台幣7281億元。其中，財富管理業務客戶數為427人，投資餘額達50億元；授信融資業務累計動撥4313件，貸款餘額達719億元；家族辦公室顧問業務累計服務189家，受託管理資產近915億元；跨境金融服務已協助境外高資產客戶開立海外分行帳戶2件。

金管會銀行局長童政彰表示，專區成熟業務將規劃部分試辦項目擴大到專區外辦理，包括銀行家族辦公室顧問業務，以及保險業不適用人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金最低比率規範的保險商品，主要考量高資產客戶財富管理需求，不受比例限制相對有彈性作法。

童政彰解釋，雖然開放銀行家辦業務落地，但還是有限制必須是可辦理高資產業務的銀行才行，並非全台遍地開花，仍要經審核程序，擇定具備相關資源的分行才可做。

至於優化與新增專區業務試辦項目，在金融服務面，將銀行跨境金融服務擴大至境內高資產客戶的海外資金，以及優化國際金融業務分行（OBU）、保險國際業務分公司（OIU）與證券國際業務分公司（OSU）等「3O」開戶流程。

童政彰指出，3O開戶各有屬性，也有共通之處，希望可優化開戶流程，不見得要所有程序全數再來一次。

在商品服務面，開放銀行以信託方式接受高資產客戶委託投資外國虛擬資產ETF，以及OBU可協助投信投顧事業銷售其引進的未具證境外基金，並放寬銀行、投信投顧業及證券商銷售未具證境外基金或引介投資私募股權基金的投資人總數不受99人限制。

金管會證期局長高晶萍指出，目前專區投信投顧業推動未具證券投資信託基金性質的境外基金（未具證境外基金）多通路試辦，已上架16檔產品，投資人持有金額近39億元，但僅2檔到99人上限，其他人數最多僅56人。

高晶萍表示，此次雖開放人數限制，但業者還是要衡量業務、風控能力，由公司定出基金投資總額、比重等，等試辦辦法修正通過後就可施行，屆時每一檔還是要送審。

保險服務面，金管會將開放專區新增保險商品可設置預繳保費專屬帳戶，並放寬OIU非中國大陸地區境外客戶可遠距投保。

金管會保險局長王麗惠指出，保險業創新型商品累計有效契約370件，總保費收入達70億元。新增部分開放保險商品設置預繳保費專屬帳戶，主要是便利高資產客戶可一次性提前支付未來幾年的保費，專屬帳戶中會逐期扣繳應繳保險費，業者招攬時也須解釋清楚帳戶，試辦計畫也要提出風控辦法，訂出繳費期限上限、金額等規劃，保險局後續再審查試辦計畫。

境外基金 高雄 帳戶

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