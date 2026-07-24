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亞資專法最難一關浮現 金管會：租稅優惠僅限「境外資金」

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。 聯合報系資料照
金管會。 聯合報系資料照

金管會主委彭金隆24日表示，亞資專法將涵蓋市場發展、資產管理業監理與營運架構、國際人才競爭、租稅及專區設置五大面向；其中租稅優惠方向首度曝光，初步僅限「境外資金」，專法架構盼年底前出爐。

亞資高雄專區24日舉行周年記者會，行政院長卓榮泰、高雄市長陳其邁、彭金隆及約60家金融業高層齊聚。

會中除盤點周年成果，也揭示下一階段路徑：持續擴大試辦，再以專法處理稅制與監理架構。

銀行局長童政彰表示，五大方向中，租稅誘因挑戰最大。國際資金選擇市場時，主要考量資本市場潛力、稅制及資金移動便利性，台灣不能因租稅障礙，讓有意來台的境外資金繞道。

不過，租稅優惠不會全面撒網，初步僅限「境外資金」投資與移動，並須兼顧租稅公平、跨部會共識及共同申報準則（CRS），避免台灣成為避稅天堂。金管會已邀集法律、租稅專家及四大會計師事務所研究。

「專區設置」也是專法重點。金管會正評估延續現行高雄專區，或參考印度GIFT City的特區模式；但境內外客戶、資金與商品難以完全切割，目前尚未定案。

專法完成前，高雄專區將持續扮演金融創新試驗場，新增金融服務、商品及保險三大類試辦。

金融服務方面，將跨境服務擴大至境內高資產客戶的海外資金，並優化OBU、OSU及OIU等「3O」開戶流程。

商品方面，銀行可透過信託接受高資產客戶委託，投資海外比特幣ETF。相較目前僅透過券商複委託，未來將增加銀行信託管道。

另將放寬銀行、投信投顧及券商銷售未具證境外基金，或引介私募股權基金的99人限制。證期局長高晶萍表示，業者仍須依風險胃納，自訂投資總額或比重上限，並落實KYC、KYP及行銷規範。

保險方面，將開放預繳保費專屬帳戶，讓保戶提前存入未來數年保費，到期直接扣繳；另放寬OIU非大陸地區境外客戶遠距投保，但仍須完成身分確認及風控程序。

高雄專區成立滿一年，目前已有58家金融機構進駐。截至6月底，銀行專區高資產客戶達6,214人，管理資產規模7,281億元；家族辦公室服務189家，受託管理資產915億元。

投信投顧業未具證境外基金已上架16檔，投資人持有金額近39億元；保險創新商品累計有效契約370件，總保費收入70億元。

從周年成績、擴大試辦到研議專法，金管會正把高雄經驗由政策試驗推向長期制度。能否跨過租稅這道最難關，將是台灣能否真正「留財引資」的關鍵。

金管會 陳其邁 彭金隆

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